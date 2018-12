Der neue ADR-Abgeordnete Jeff Engelen macht sich Gedanken über die durch Windräder bedingten Todesfälle bei Vögeln, und das nicht zu Unrecht.

In ihrer Antwort auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage betont Umweltministerin Carole Dieschbourg, die Windkraft sei ein wichtiges Element der nationalen Strategie für alternative Energiequellen, die dem Klimawandel entgegenwirken sollen. Zurzeit gebe es etwa 70 solcher Turbinen, die hauptsächlich in größeren Windparks im Norden des Landes konzentriert seien. Es stimme wohl, dass diese Windräder auch bei Umweltschützern für Diskussionsstoff sorgten. Dies auch durch ihre Auswirkungen auf Wirbeltiere, die den Luftraum nutzten; gemeint sind Vögel und Fledermäuse.

Ausländische Untersuchungen hätten gezeigt, dass eine Windturbine pro Jahr etwa für den Tod eines Dutzends Fledermäuse und für das Ableben von 30 bis 40 Vögeln verantwortlich sei. Es sei allerdings nicht einfach, die genauen Zahlen zu erfassen, da viele der toten Tiere gefressen werden, bevor sie denn gezählt werden könnten.

Saubere Energie kontra Tierwelt

Die Vereinigung “natur&ëmwelt“ habe kürzlich einen Rotmilan („Roude Schéierschwanz“) etwa 130 Meter von einer Windturbine entfernt tot aufgefunden; ein potenzielles Opfer eines Propellerschlages …

Allerdings, so die Ministerin, seien mittlerweile im Rahmen der Genehmigungsverfahren für Windräder Untersuchungen über die Aktivitäten von Vögeln und Fledermäusen an dem jeweiligen Standort vorgesehen und entsprechende Perioden vorgeschrieben worden, in denen die Rotorblätter stillstehen müssen: so etwa nach dem Mähen von Wiesen oder während der Migrationszeiten von Vögeln …