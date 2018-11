Die Gemeinde Differdingen hat seit Mitte September ein neues Parkkonzept. Um die Bevölkerung über die Änderungen zu informieren, findet am kommenden Mittwoch um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung im Kulturzentrum “Aalt Stadhaus” statt. Das Tageblatt hat den Differdinger Bürgern bereits im Vorfeld auf den Puls gefühlt.

Von unserem Korrespondenten Marc Gatti

Beim neuen Konzept gehe es lediglich darum, die Parkplätze besser zu managen, und nicht darum, mehr Geld einzutreiben – das versicherten die Gemeindeverantwortlichen bei der ersten Präsentation des Konzepts im September. Den Besitzern einer “vignette résidentielle” stünden die Auffangparkplätze auch weiterhin kostenlos zur Verfügung.

Was sich ebenfalls nicht geändert habe: Auch mit dem neuen Konzept soll es noch möglich sein, für 3,50 Euro einen ganzen Tag lang in Differdingen zu parken. Im Zusammenhang mit der Anpassung der verschiedenen Tarife sei es bei cleverer Planung nun gar möglich, für noch weniger Geld zu parken, so Roberto Traversini damals.

Vier Varianten zur Auswahl

In der Regel gibt es genügend Parkplätze für alle, aber wann und wo kann wie lange geparkt werden? Seit Mitte September stehen vier Optionen zur Auswahl. Eine Möglichkeit nennt sich “Park & Eat”. Wer zwischen 12 und 14 Uhr in einem Restaurant in Differdingen zu Mittag essen will, kann auf den ausgewiesenen Parkplätzen während dieser Dauer kostenlos parken.

Ab 14 Uhr fallen die üblichen Kosten jedoch wieder an. Dann gibt es noch “Park & Shop”, ...