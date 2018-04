Das idyllische Schloss Befort zwischen Echternach und Diekirch zieht jedes Jahr zahlreiche Touristen nach Luxemburg. Kürzlich waren etwas prominentere Gäste in dem kleinen luxemburgischen Dörfchen unterwegs: Die kalifornische Rock-Band Papa Roach, die vor allem durch ihr Lied “Last Resort” bekannt wurden, haben dort das Video zu ihrem neuen Lied “None Of The Above” gedreht.

Es ist nicht das einzige luxemburgische Element am Video: Die Tänzer, die darin auftreten, sind ebenfalls von hier. Es handelt sich um die Ballett-Truppe DanceXperience. Der Song ist auf ihrem letzten Album “Crooked Teeth” zu hören. Es erschien im Mai des vergagenen Jahres.

Der Regisseur Bryson Roatch entdeckte das Schloss, als die Band im vergangenen Herbt auf Europa-Tour war. Papa Roach drehten am Nachmittag des 2. Oktober das Musikvideo und traten dann am gleichen Abend vor ihren luxemburgischen Fans in der Rockhal auf. Das Video wurde am vergangenen Donnerstag veröffentlicht.