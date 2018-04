Drei Jugendliche haben in der Nacht auf Dienstag in der Metzer Innenstadt ein Paar zusammengeschlagen. Das berichtet Le Républicain Lorrain. Die jungen Männer, die 16, 19 und 20 Jahre alt waren, griffen das Paar an. Laut den Informationen des Radiosenders “France Bleu” schlugen sie auf die beiden Opfer ein und traten mit Füßen auf den am Boden liegenden Mann ein. Es wird angenommen, dass es sich um einen fehlgeschlagenen Diebstahlversuch handelt.

Wie die französische Zeitung schreibt, sei der 43-jährige Mann durch die Attacke gestürzt und dann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Am Dienstagmorgen starb der Mann an seinen Verletzungen. Die Frau ist auch bei dem Angriff verletzt worden – ihr linker Arm ist gebrochen und sie hat mehrere Blutergüsse.

Die Angreifer flüchten vom Tatort, als die Polizei eintraf. Ein paar Straßen weiter haben die Beamten die Jugendlichen gefasst. Einer der Täter war der Polizei bereits bekannt.