Ein Besuch im Open-Air-Kino an einem lauen Sommerabend ist etwas Besonderes. Wenn die Sterne am Himmel funkeln, eine leichte Brise durchs Haar weht und ein guter Film über die Leinwand läuft, ist die Atmosphäre perfekt. Am 22. und 23. August bietet das „Syndicat d’initiative Esch“ dieses Erlebnis kostenfrei im Laval-Park an.

Am Anfang war Théid Johanns. Das Escher Urgestein hatte vor sieben Jahren die Idee, das Open-Air-Kino nach Esch zu bringen. Sein Ziel war es, die verschiedenen Viertel der Stadt zu beleben. Das Kino wanderte also von Viertel zu Viertel, in denen auf einer aufblasbaren Leinwand jeden Abend ein anderer Film gezeigt wurde.

Die überzeugende Idee zeigte sich in der Umsetzung leider nicht ganz so erfolgreich. Die aufblasbare Leinwand konnte erst nach Einbruch der Dunkelheit genutzt werden und je nach Viertel waren die Besucherzahlen nicht befriedigend.

Daraufhin wurde das Konzept im vergangenen Jahr geändert. „Als die Gemeinde auf dem Brillplatz zur EM das Public Viewing organisiert hat, haben wir die Chance genutzt, eine Woche lang zwischen den Spielen Filme zu zeigen“, sagt Fränz Schintgen, der seit sieben Jahren an der Organisation des Open-Air-Kinos beteiligt ist. LED-Technik ermöglicht es dabei, auch bei Tageslicht Bilder erkennbar auf die Leinwand zu projizieren. Das neue Konzept kommt gut an und soll in diesem Jahr, auch wenn keine ganze Woche lang, fortgeführt werden.

Neues Konzept

An zwei Tagen, Donnerstag, den 22. und Freitag, den 23. August, werden jeweils drei Filme im Laval-Park gezeigt. „Uns war es wichtig, dass für jeden etwas dabei ist“, sagt Dahlia Scholl. Die Gemeinderätin ist Teil der Arbeitsgruppe des „Syndicat d’initiative“, die sich um die Organisation des Open-Air-Kinos kümmert.

Um 17 Uhr wird an beiden Tagen jeweils ein Kinderfilm auf Deutsch mit französischen Untertiteln gezeigt. Um 20 Uhr läuft ein Kinofilm für Erwachsene und um 22 Uhr kommen all jene auf ihre Kosten, die sich gerne gruseln. Im Dunkeln, zwischen den Bäumen des Parks, wird dann jeweils ein Horrorfilm gezeigt.

Die Location hat die Arbeitsgruppe aber nicht nur wegen des Gruselfaktors ausgesucht. Der Spielplatz ganz in der Nähe bietet am Nachmittag ein familienfreundliches Ambiente und die Übersichtlichkeit des Geländes ist ideal für besorgte Eltern, die ihre Sprösslinge im Auge behalten wollen.

Die Escher Majoretten kümmern sich um das leibliche Wohl der Besucher und grillen. Das Wichtigste bei einem authentischen Kino-Abend darf natürlich nicht fehlen: Eine Popcornmaschine vor Ort garantiert frischen Knabberspaß. Spielt das Wetter mit, steht einem gelungenen Filmabend nichts mehr im Wege. Die Organisatoren machen darauf aufmerksam, dass es Ende August abends frisch werden kann: Kuscheldecke und Fleece-Jacke also nicht vergessen.

Spielzeiten

Donnerstag, 22. August:

17 Uhr: Mary Poppins’ Rückkehr (Deutsch mit französischen Untertiteln)

20 Uhr: Jurassic World – Fallen Kingdom (Originalfassung mit französischen und deutschen Untertiteln)

22 Uhr: Carrie 1976 (Originalfassung mit französischen und deutschen Untertiteln)

Freitag, 23. August:

17 Uhr: Ein Schweinchen namens Babe (Deutsch mit französischen Untertiteln)

20 Uhr: Superjhemp retörns (Originalfassung mit französischen Untertiteln)

22 Uhr: Shining 1980 (Originalfassung mit französischen und deutschen Untertiteln)