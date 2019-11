Nach dem Tod des Leadsängers Demba Nabé am 31. Mai 2018 herrschten Trauer und Ungewissheit bei den Fans. Anfangs war nicht klar, ob die Dancehall Caballeros unter dem Namen Seeed weitermachen würden. Doch spätestens mit der Ankündigung der Hallentournee für Herbst 2019 war klar: Es geht voran. Das Album „Bam Bam“ erschien am 4. Oktober, drei Wochen später brachte die nunmehr zehnköpfige Truppe um Peter Fox und Dellé die Rockhal zum Tanzen. Nun kommen die Musiker von Seeed im Sommer 2020 zurück nach Luxemburg – zu einem Open-Air-Konzert auf dem Kirchberg.

Seeed wurde 1998 in Berlin gegründet und trug maßgeblich dazu bei, den Dancehall im deutschsprachigen Raum zu popularisieren. Im Fahrwasser der Absoluten Beginner, die ihnen den Kontakt zu WEA Records herstellten, warf Seeed 2001 mit „New Dubby Conquerors“ ihre erste LP in Deutschlands aufblühende Black-Music-Szene – und blieb damit prompt 36 Wochen in den Charts. Auf diesen Ruhmeslorbeeren ruhten sich die unverhofften Chartstürmer allerdings nicht aus, sondern entwickelten ihren explosiven Sound über die Jahre kontinuierlich weiter.

Neuer Veranstaltungsort

Das aktuelle Album „Bam Bam“ verlässt zum Teil die bekannten Gewässer von Dancehall, Reggae und Hip-Hop und entdeckt neue Anlegeplätze im Soul. Die erste Single „Ticket“, die am 18. April dieses Jahres veröffentlicht wurde, ist mit der ihr innewohnenden Melancholie dem verstorbenen Leadsänger gewidmet.

Am 10. Juli gibt Seeed sich nun in Luxemburg wieder die Ehre und lädt auf dem neuen Open-Air-Gelände an der Luxexpo auf dem Kirchberg zum Tanz. Der Ticketvorverkauf beginnt am 22. November um 10.00 Uhr morgens auf atelier.lu. Nach den Erfahrungen des diesjährigen Rammstein-Konzerts auf dem Herchesfeld in Roeser hat die luxemburgische Konzertagentur sich offenbar für einen Ort mit besserer Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr entschieden.