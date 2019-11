Für ihren Einsatz muss sich die Generation Z, geboren zwischen 1997 und 2012, nicht selten herablassende Kommentare anhören. Von Klimawandel-Leugnern bis hin zu Erwachsenen, die der Überzeugung sind, Teenager hätten doch eh keine Ahnung, werden sie immer wieder mit herablassenden Floskeln konfrontiert. Luxemburgs Jugend bleibt davon nicht verschont: Das zeigen die Reaktionen von so manchen Erwachsenen auf die „Youth for Climate“-Demonstrationen.

Millionen von Teenagern reicht es deshalb. Mit einem Internet-Meme setzen sie sich nun zur Wehr. Die einfache Redewendung „Ok Boomer“ wurde von der New York Times treffend als digitales Augenrollen beschrieben. Eine Erwiderung auf voreingenommen und als herablassend empfundene Aussagen älterer Generationen – meist aus der Baby-Boomer-Generation. Im Internet wird die „Ok Boomer“-Bewegung von manchen als der Beginn eines Generationenkrieges gewertet. Auch in Luxemburg setzt sich der Spruch zaghaft auf einigen luxemburgischen Instagram-„Meme“-Seiten durch.

Mit „Ok Boomer“ identifiziert sich eine Generation, die sich für eine Zukunft einsetzt, die jedoch noch nicht in ihrer Hand liegt. Sie sind noch nicht wahlberechtigt und haben meist ihre Studien und Ausbildung noch nicht abgeschlossen, um in ihrem Job etwas zu bewirken. Umso ärgerlicher, dass manche derjenigen, die etwas bewirken könnten, die Probleme einfach leugnen. Im Großherzogtum lässt sich dieses Phänomen neben dem Klimawandel wohl auch auf die Situation am Wohnungsmarkt beziehen. Wer heute 20 Jahre alt ist und nicht erbt, hat kaum Aussichten auf ein Eigenheim, wie es für die „Baby-Boomers“ des Landes selbstverständlich war. Den gleichen Wohlstand wird die Generation Z nie erreichen.

Das ist doppelt frustrierend: Die älteren Generationen haben es vermasselt, wollen das aber nicht hören. Die Jüngeren müssen mit den Konsequenzen leben und können (noch) nichts daran ändern. Kein Wunder, dass sie sauer sind.

Dass sich „Ok Boomer“ rein sprachlich auf die Baby-Boomer-Generation begrenzt, wird nicht zu Unrecht kritisiert. Es ist nie gut, zu verallgemeinern: Ein Baby-Boomer kann genauso offen und verständnisvoll gegenüber jungen Menschen, ihren Ängsten und Ideen sein, wie ein junger Mensch den Klimawandel leugnen und der Meinung sein kann, mit einem Tattoo oder blauen Haaren kriege niemand einen Job. Das wissen auch die Teenager. Es geht nicht darum, eine Generation schlechtzumachen. Es geht darum, denjenigen, die sie für dumm verkaufen, zu sagen „Es reicht!“ – und dafür wird es höchste Zeit.

Auch wenn die Redewendung „Ok Boomer“ erst langsam in Luxemburg ankommt, ist das Gefühl, das dadurch zusammengefasst wird, schon längst da: Die Teenager wissen, wie es ist, von Erwachsenen nicht ernst genommen zu werden und nicht gegen voreingenommene Meinungen anzukommen. Der „Youth for Climate“-Streik am 15. März 2019, an dem 15.000 Jugendliche teilgenommen haben, hat gezeigt, dass sie nicht still bleiben. Sie stellen sich denjenigen, die sie überhaupt erst in die Situation gebracht haben. „Ok Boomer“ heißt auch: „Wir werden es euch beweisen, die Welt verändert sich und ihr werdet schon noch sehen, dass wir recht haben.“