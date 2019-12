Wo früher Bankkonten und Sparbücher bearbeitet wurden, warten zukünftig Betten auf Übernachtungsgäste. Fünf Jahre steht das Gebäude der Spuerkeess in Monnerich leer, bis Marco Raus (54) es kauft. Das Haus liegt neben seinem Elternhaus. Seitdem werden die beiden Gebäude zu einem Hotel umgebaut. Der gelernte Gastronom ist ein bekanntes Gesicht in der Gemeinde.

Marco (54) und Jacqueline (52) Raus sind das Gegenteil dessen, was gerne als Klischee über die Menschen im Land kursiert: Alle wollen beim Staat arbeiten, die wenigsten wollen unternehmerisches Risiko auf sich und Unsicherheiten in Kauf nehmen. Das Ehepaar ist schon immer selbstständig, arbeitet hart in der Gastronomie.

Immer wieder stehen im Laufe der Zeit unternehmerische Entscheidungen an, die mit finanziellem Risiko verbunden sind. Die Raus scheuen sie nicht. 1972 betreibt Marcos Vater die „Klensch“ mit dem großen Saal. Die geräumige Gaststätte ist ein „Dancing“ und damals im ganzen Süden bekannt. Mehr als 1.000 Gäste tanzen und feiern dort bis in die Nacht hinein, Schlagergrößen wie Howard Carpendale, Rex Guildo oder Roberto Blanco treten auf. Die „Klensch“ hat Kultstatus. Sohn Marco kennt das von klein auf und macht als junger Erwachsener – wie zu erwarten – eine Ausbildung an der Hotelfachschule in Diekirch.

Nach mehr als 20 Jahren kommt die Notbremse

Als gelernter Koch, Patissier und Hotelier beendet er seine Lehrzeit und übernimmt den väterlichen Betrieb in Monnerich. Aus der „Klensch“ wird Anfang der Neunziger ein Restaurant mit drei Kegelbahnen und einem Nebenraum für 90 Personen, das genauso gut läuft wie der Vorgänger-Betrieb. „Eine ,Harmonie municipale‘ mit 180 Mitgliedern“, sagt Marco. „Die kamen zu uns, weil wir den Platz hatten.“ Wie viele Gäste von Taufen, Hochzeiten, Banketts, Vereinstreffen oder Kegelclubs er bewirtet hat, vermag er nach 22 Jahren „Klensch“ nicht mehr zu sagen. Das Restaurant samt Nebenraum war meistens weit im Voraus ausgebucht.

Marco managt die Küche, seine Frau Jacqueline den Service. „Ich glaube, wir haben damals alles erlebt, was man in der Gastronomie erleben kann“, sagt Marco. 30 Mitarbeiter zählt der Betrieb zum Schluss. Sie erarbeiten sich ein treues Stammpublikum. Die „Klensch“ aber ist ihr eigentliches Zuhause. Sie sind die letzten, die gehen und die ersten, die morgens da sind, um den Betrieb zu öffnen.

Es hätte noch Jahre so weitergehen können, aber beide merken, es muss sich etwas ändern. „Manchmal muss man einfach die Notbremse ziehen“, sagt Marco. Nach einem erneuten Umbau, das Restaurant wird auf 45 Plätze verkleinert, Apartments entstehen, ist 2011 endgültig Schluss. Mehr als zwei Jahrzehnte mit Wochenarbeitszeiten von 90 Stunden liegen hinter ihnen. Die Gelegenheit ist günstig. Ihr Koch will sich selbstständig machen und sucht nach einem Objekt. Der Chef übergibt und zieht sich zurück.

Marco macht einen Weinhandel auf, arbeitet von zu Hause aus. Die Kontakte hat er aus seiner Zeit als Gastronom. Neben luxemburgischen Erzeugnissen vermarktet er den Wein von kleinen Gütern in Frankreich, deren Erzeugnisse nirgendwo anders im Regal stehen. „Champagne, Bourgogne, Bordeaux und Elsass“, zählt er die Creme de la Creme französischer Weinlagen auf. Das macht er heute noch. Und auch das hätte noch lange so weiterlaufen können.

Leer stehende „Spuerkeess“ eröffnet Perspektiven

Als ab 2012 die „Spuerkeess“, wie alle das Eckhaus an der rue de Limpach Nummer zwei nennen, leer steht, tun sich neue Perspektiven auf. Daneben liegt das Elternhaus von Marco Raus in der rue der Reckange. Mit dem leeren Geschäftshaus kann niemand etwas anfangen. An der viel befahrenen Kreuzung gibt es keine Parkplätze davor. Es gibt aber welche vor seinem Elternhaus nebenan. Nach und nach reift ein Plan heran. „Monnerich liegt einfach super“, sagt Marco. „Das Dorf ist gut an die Autobahn angebunden und im Süden gibt es viel Handel und andere Betriebe.“ Außerdem wissen beide als Kenner der Szene, dass die Auslastung in den Hotels im Süden gut ist.

Statec-Angaben bestätigen das. Nach der Hauptstadt und dem Zentrum des Landes hat der Süden die dritthöchste Auslastungsrate bei den Übernachtungen. 919 Zimmer in 26 Etablissements stehen zur Verfügung, mehr als an der Mosel, aber deutlich weniger als in der Ardennengegend, wie die Zahlen belegen.

Wieder nimmt das Ehepaar Geld in die Hand und investiert. Die alte „Spuerkeess“ und das ehemalige Elternhaus werden zum Hotel umgebaut. Die Baustelle im Ort ist nicht zu übersehen. Ein modernes und trotzdem von ländlichem Charme geprägtes Haus mit acht Zimmern und sechs Suiten wollen beide, ein Restaurant wollen sie nicht mehr. Das Ehepaar setzt auf Geschäftstouristen, die im Süden 65 Prozent aller Übernachtungen ausmachen, wie „Luxembourg for Tourism“ auf Anfrage mitteilt.

In der Lobby des Hotels hat Marcos Weinhandel endlich einen festen Platz für Degustationen und Verkauf, Übernachtungsgäste können frühstücken. Zum Abendessen stehen, die benachbarte „Klensch“ mitgezählt, fünf Restaurants in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Besser geht es nicht. „Wir freuen uns auf die neue Aufgabe“, sagen beide unisono. Zur Kulturhauptstadt 2022 steht die Bewährungsprobe an.