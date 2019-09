Traditionell gedenken OGBL und FNCTTFEL am „Labour Day“, dem amerikanischen 1. Mai, der während des Zweiten Weltkriegs gefallenen amerikanischen Soldaten. So auch Am Montagmorgen, als sich größere Abordnungen der beiden Gewerkschaften am Soldatenfriedhof in Hamm trafen und feierlich ein großes Gebinde für die zahlreichen gefallenen US-Soldaten niederlegten, von denen viele gewerkschaftlich engagierte Arbeitnehmer waren und die für die Befreiung Luxemburgs von der Naziherrschaft ihr Leben ließen.

Fotos: Julien Garroy 1 von 9

Die Wurzeln und die Idee des Labour Day gehen auf das Jahr 1882 in den Vereinigten Staaten von Amerika zurück und haben ihren Ursprung in der Achtstundentag-Bewegung der vorangegangenen Jahrzehnte.