Der aktuelle Streit zwischen den Gewerkschaften und der UEL („Union des entreprises luxembourgeoises“) wurde selbstredend während des OGBL-Nationalvorstandes ausführlich behandelt. Die Gewerkschaft analysierte und kritisierte daneben das Projekt des Staatshaushaltes 2020 und beschäftigte sich mit dem anstehenden Kongress, bei dem es zum Wechsel an der Spitze kommen wird. Es war demnach die letzte Sitzung des Gewerkschaftsgremiums unter der Präsidentschaft von André Roeltgen, der am 6. Dezember voraussichtlich von Nora Back abgelöst werden wird.

Am 2. Dezember hat Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) eine Sitzung des „Comité permanent du travail et de l’emploi“ einberufen, jenes Gremiums, das die Arbeitgeberorganisation UEL mit dem Argument boykottierte, sie würde bei den Verhandlungen in der Dreierkonstellation ständig den Kürzeren ziehen. Diese Verweigerung des Sozialdialogs hatte zu einer gemeinsamen Kundgebung aller repräsentativen Gewerkschaften geführt.

Sollte die UEL ihre Position, die das Luxemburger Sozialmodell infrage stelle, nicht aufgeben, so würden die drei Gewerkschaften weitere Maßnahmen beschließen, so Roeltgen: Die schiere Präsenz der UEL-Vertreter reiche allerdings hierfür nicht … Verhandlungen über die notwendigen und in der Regierungserklärung beschriebenen arbeitsrechtlichen Reformen müssten jetzt geführt werden. Die Regierung sei aufgerufen, konsequent an ihren Positionen festzuhalten. Der OGBL-Präsident wiederholte seine Aussage, die er während der stark besuchten Kundgebung bereits gemacht hatte: Wer nicht bereit ist zu verhandeln, ist kein Sozialpartner mehr, sondern ein Sozialgegner.

Reiches Land mit vielen Armen

Der Staatshaushalt weise zwar hervorragende Zahlen auf, die Finanzen seien sehr gut, die Kehrseite sei aber eine wachsende soziale Kluft im Land. Alle Parameter vom Gini-Koeffizienten, der die Verteilung der Einkommen misst, über das Armutsrisiko, bis zur Schuldenlast verdeutlichten, dass es keine Fortschritte bei der Überwindung des sozialen Gefälles gebe, sondern dass dieses im Gegenteil weiter zunehme.

Eine Hauptursache hierfür sei die Wohnungsnot; explodierende Immobilienpreise fressen die Kaufkraft regelrecht auf. Aber auch abnehmende familienpolitische Zuwendungen würden die soziale Lage vieler Menschen verschlimmern. Die letzte Kindergeldreform habe die Familien viel Geld gekostet, zumal die Leistung seit 2006 nicht mehr indexiert ist. Eine Abmachung zwischen Regierung und Gewerkschaften aus dem Jahr 2014, die eine Anpassung auch an die Lohnentwicklung vorsah, wurde nicht eingehalten.

Die Familienministerin müsse sich dringend etwas einfallen lassen, um gegenzusteuern, so der OGBL, der weiter darauf verweist, dass die Sozialausgaben Luxemburgs weit unter jenen der Nachbarländer liegen. In diesem Zusammenhang erinnerte er an die Forderung einer Anhebung des Mindestlohnes um zehn Prozent, die noch nicht umfänglich umgesetzt wurde.

Angesichts der gesunden Finanzen könne außerdem locker eine zusätzliche Milliarde investiert werden, so Roeltgen weiter, der auf die zahlreichen Herausforderungen verwies, denen sich das Land stellen muss. Es sei etwa unverständlich, dass angesichts des aktuellen Notstandes das Wohnungsbaubudget um lediglich 2,7 Prozent erhöht wurde. Auch die energetische Transition werde Geld kosten.

OGBL steht hinter Klimazielen

Die Gewerkschaft stehe voll hinter den Pariser Klimazielen; der Wandel müsse allerdings soziale Kompensationsmaßnahmen vorsehen, ansonsten könne das Projekt nicht gelingen. Die Gewerkschaft wartet gespannt auf den nationalen Energie- und Klimaplan, an dem die Regierung arbeitet. Dieser müsse genaue Vorgaben, Ziele und Maßnahmen für jeden Bereich (Verkehr, Wohnen, Industrie …) vorsehen. Eine Kompensation für eine eventuelle CO 2 -Steuer könnte die Umwandlung des aktuellen Steuerfreibetrages für den Arbeitsweg (Kilometerpauschale) in einen Steuerkredit sein, der sozial gerechter wäre.

André Roeltgen erinnerte weiter an die Wohnungsoffensive des OGBL. Die Forderungen der Gewerkschaft sollen die Spekulation bremsen. Eine progressiv höhere Grundsteuer, eine Steuer auf großen Immobilienbesitz, das Verbot für die öffentliche Hand, Bauland privat zu verkaufen, und die Verpflichtung, öffentlich zu bauen, sind einige der vorgeschlagenen Maßnahmen.

Wie die Gewerkschaft ebenfalls mitteilte, konnte bei RTL nach schwierigen Verhandlungen ein Sozialplan unterzeichnet werden. Bei den Cactus-Supermärkten allerdings stecken die Verhandlungen fest, die Parteien sind in der Schlichtungsprozedur. Erste gewerkschaftliche Aktionen sind kurzfristig geplant.