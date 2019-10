Delphi Technolgies könnte 250 Mitarbeiter in Luxemburg entlassen. Das geht aus einer Mitteilung des OGBL hervor.

Mehr als die Hälfte der 500 Arbeitsplätze bei Delphi Technologies in Bascharage sind gefährdet. Das geht aus einer Mitteilung des OGBL hervor. Laut der Gewerkschaft wurden die Mitarbeiter des Autozulieferers am Donnerstag über einen globalen Restrukturierungsplan informiert. Es sei angekündigt worden, dass der Bereich „Fuel Injection Systems“ und die „Components Division“ innerhalb von zwei Jahren aufgelöst werden sollen. Die Aktivitäten sollen auf andere Standorte verlagert werden. „Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der direkten Arbeitsplätze in Luxemburg kurz- und mittelfristig gefährdet sein dürften“, schreibt die Gewerkschaft.

Die Delhi-Gruppe beschäftige 500 Menschen in Luxemburg. Von der Restrukturierung seien auch Subunternehmer und Lieferanten betroffen. Die Abteilung „Elektronik und Elektrifizierung“ soll in Luxemburg erhalten werden. Das amerikanische Unternehmen hat laut OGBL seit 50 Jahren einen Standort in Luxemburg.