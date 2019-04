Vor dem 1. Mai, der vom OGBL seit geraumer Zeit in Neumünster als Fest der Arbeit und der Kulturen gefeiert wird (in diesem Jahr wegen der Staatstrauer am 9. Mai), richtet die Gewerkschaft ein nationales politisches Meeting aus. Dieses war am Samstag im Petinger Sportzentrum. Präsident André Roeltgen ging vor zahlreichen Gewerkschaftern und den Parteipräsidenten von LSAP, den Grünen, von déi lénk und KPL auf aktuelle Themen ein.

Die Europawahl nahm dabei einen zentralen Platz ein. Roeltgen, der unterstrich, nie zuvor habe eine europäischer Urnengang eine solch große Bedeutung für die weitere Entwicklung der Union gehabt wie die anstehende, machte die wachsenden sozialen Ungleichheiten, die sich weiter öffnende Schere zwischen arm und reich für den Aufschwung von rechtspopulistischen und nationalistischen Parteien und Bewegungen verantwortlich.

Der OGBL rufe dazu auf, Parteien zu wählen, die für eine sozial gerechtere Politik stehen und nationalistischen Parteien am 26. Mai eine Abfuhr zu erteilen.

Roeltgen beschäftigte sich weiter ausführlich mit Klimafragen. Die Gewerkschaft stehe voll hinter den Zielen des Pariser Klimaabkommen und unterstütze auch den Schülerprotest. Er hoffe, dass dies zu einer weiteren Politisierung der jungen Menschen führe. Allerdings dürfe der Klimaschutz nicht zu erneuten gesellschaftlichen Frakturen führen. Der Strukturwandel müsse gerecht geschehen, ohne Einbußen für die Menschen etwa bei Mobilität oder Energie.

Auch im kommenden Jahr ein Friedensmarsch

Abrüstung bleibt ein Ziel und dem jüngsten Friedensmarsch vor kurzem würde ein weiterer im kommenden Jahr folgen und dies Jahr um Jahr, bis die Abrüstung Realität werde.

Roeltgen, der sich weiter gegen unsichere Arbeitsverhältnisse, für eine wirklich gerechte Steuerpolitik, die Kapital stärker als bislang besteuere (Arbeit wird in Luxemburg fünfmal so hoch besteuert wie Kapitalerträge) einsetzte, verwies aber auch auf die jüngsten Erfolge der Gewerkschaft. Die Forderung nach der sechsten Urlaubswoche sei ebenso wie jene nach einer zehnprozentigen Erhöhung des Mindestlohnes teilweise erfüllt.

Zum Schluss forderte er Sofortmaßnahmen gegen Spekulanten auf dem Wohnungsmarkt. Eine höhere Grundsteuer auf Zweit-, und Drittwohnungen sei eine mögliche Maßnahme, es müsse in jedem Fall schnell gehandelt werden, so der OGBL-Präsident, der daran erinnerte, dass Wohnen ein Grundrecht ist.

OGBL-Meeting zum 1. Mai - Fotos: Editpress 1 von 16

Das Tageblatt wird in der Printausgabe am Montag ausführlicher über die Veranstaltung berichten.