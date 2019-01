Arbeitsminister Dan Kersch, der bereits vor wenigen Tagen mit der Arbeitgeberorganisation UEL zusammengekommen war, empfing am Mittwoch eine Delegation des OGBL zu einem Austausch über aktuelle sozialpolitische und arbeitsrechtliche Fragen.

Laut OGBL-Präsident André Roeltgen, der im Anschluss an das Treffen über dieses informierte, gab es offensichtlich Konsens in vielen Fragen. So versicherte Kersch der Gewerkschaft, dass u.a. das Gesetz zu den Zeitsparkonten im Privatsektor, das noch von seinem Vorgänger Nicolas Schmit ausgearbeitet wurde, schnell zur Abstimmung ins Parlament kommen werde. Dies, so Roeltgen, sei ein positives Beispiel für innovative Arbeitsmodelle, da es – und dies müsse allgemein immer stärker in arbeitsrechtliche Regelungen einfließen – ein betriebliches oder sektorielles Abkommen über Kollektivverträge oder interprofessionelle Abkommen voraussetzt.

Auch erinnerte der OGBL an ein Versprechen, das im Abkommen mit der Regierung vom 18. November 2014 festgehalten wurde und noch immer nicht umgesetzt ist: jenes, das älteren Beschäftigten das Recht auf Teilzeitarbeit bei Teilzeitrente zugesteht. Auch das bereits vorliegende Gesetzesprojekt zur Reklassierung müsse schnell ins Parlament. Kurzfristig soll bei einem nächsten Treffen die Frage der Betriebspraktika ebenso besprochen werden wie eine notwendige Reform des Konkursgesetzes, das einer Stärkung der Rechte der Angestellten besagter Betriebe bedürfe.

Im Rahmen neuer Entwicklungen in der Arbeitswelt, die als Gesamtes betrachtet werden sollten und zu denen die Reform des PAN-Gesetzes sowieso die Digitalisierung und die Robotisierung von Abläufen mit einschließt, mit allen dazugehörenden Auswirkungen auf das Personal, wie der Zugang zu Weiterbildung, Beschäftigungsgarantie und Sicherheit bezüglich der beruflichen Laufbahnen, regt der OGBL eine „fruchtbare Diskussion“ an, die von Regierung, Patronat und Gewerkschaften geführt werden sollte, um die notwendigen Anpassungen des Arbeitsrechtes zu beschließen. Beim Mindestlohn habe der OGBL durch die von der Regierung angekündigte Erhöhung um 100 Euro einen ersten Erfolg erringen können; dies reiche allerdings nicht aus.

Auch das Recht auf Abschalten, die Arbeits- und Gewerbeinspektion, die Ladenöffnungszeiten, die Arbeitslosenzahlen und die Arbeitsmedizin waren Themen, die bei dem Treffen angesprochen wurden.