Was viele vermutet hatten, ist nun offiziell: Auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz hat Differdingens Bürgermeister Roberto Traversini am Freitagvormittag seinen Rücktritt erklärt. Er wird sein Amt am Montag abgeben.

Der 56-Jährige zog damit die Konsequenzen aus der Affäre um sein “Haus im Grünen”. Traversini (“déi gréng”) war seit Januar 2014 Bürgermeister von Differdingen und ist seit 2013 Abgeordneter im Luxemburger Parlament.

Der Hintergrund: Ein Grundstück, das er geerbt hat, sollte in Zukunft im Allgemeinen Bebauungsplan (PAG) von einer Kleingartenzone in ein Wohngebiet umklassiert werden. Das Haus sowie ein Schuppen aus Holz in der Nähe der route de Pétange in Niederkorn grenzen direkt an den Wald. Angrenzende Parzellen sollen jedoch weiterhin in der Kleingartenzone bleiben.

Auf Fragen ging Traversini in seiner kurzen Rede nicht ein (Fotos: Editpress/Alain Rischard)

Auf dem Gelände wurden in den vergangenen Monaten zudem immer wieder Bauarbeiten durchgeführt, bei denen es fraglich ist, ob entsprechende Genehmigungen vorliegen oder vorliegen werden. Traversini selbst hatte erklärt, im Vorfeld nicht gewusst zu haben, dass er Genehmigungen hätte beantragen müssen. Die grüne Umweltministerin, Carole Dieschbourg, hatte das fehlende Papier am 12. August rückwirkend ausgestellt.

Die Opposition, allen voran DP und “déi Lénk”, warf Traversini vor, sich nicht an die Gesetze zu halten. Zudem würde ein Interessenkonflikt vorliegen. Die DP sprach zudem von “ungeheuerlichem Machtmissbrauch” und “kriminellem Vorgehen”.

Traversini nutzte CIGL für Arbeiten

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch hatte der Politiker zugegeben, die Arbeit von Mitarbeiters des CIGL für Arbeiten auf seinem Grundstück in Anspruch genommen zu haben. Außerdem wurde bewiesen, dass die privaten Pläne für die beiden Häuser von einem Lehrling aus dem Differdinger Baudienst ausgemessen und gezeichnet wurden. Sie waren mit dem offiziellen Logo der Stadt Differdingen versehen.

“Brauche Ruhe in den nächsten Tagen”

In seiner kurzen Rede ging Traversini auf die Fortschritte ein, die der Gemeinderat seit den Wahlen von 2017 in Differdingen erreicht hat. Dies betreffe vor allem den Jugend- und den sozialen Bereich, insbesondere das Schaffen von sozialen Wohnungen. Er hoffe, dass diese Projekte erfolgreich weitergeführt würden.

Fragen beantwortete er keine. Wer für ihn nachrücken wird, hat er nicht offiziell verkündet. Auch zu seinem Amt im Parlament hat er sich nicht geäußert. Mit den Worten “Ich brauche Ruhe in den nächsten Tagen” verließ er den Saal.