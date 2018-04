Polizisten haben am Sonntagabend zwei Autoeinbrecher auf frischer Tat geschnappt. Die beiden versuchten um 19 Uhr auf einem Parkplatz in Oberkorn in einen Lkw einzubrechen. Die Polizisten beobachteten sie dabei – und schlugen dann zu.

Das Diebesgut konnte sichergestellt werden. Die beiden Autoknacker wurden festgenommen und am Montagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.