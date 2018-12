In vielen EU-Staaten wird über den UN-Migrationspakt gestritten. In Luxemburg nicht. Jean Asselborn wird dem Pakt kommende Woche in Marrakesch zustimmen. In einem Hearing am Donnerstagmorgen in der Chamber hat sich nur die ADR gegen die unverbindliche Übereinkunft ausgesprochen. Wie zuvor andere rechte und extrem rechte Parteien quer durch Europa.

20 Minuten sollten es werden für Außenminister Jean Asselborn (LSAP), um den anwesenden Abgeordneten noch einmal zu erläutern, was es mit dem UNMigrationspakt auf sich hat. Es wurden 35 Minuten. Erklärungsbedarf demnach. Das Hearing war auf Wunsch der ADR einberufen worden. Sie sollte auch die einzige Partei sein, die sich am Ende gegen den Pakt aussprechen sollte.

Eine Überraschung ist das nicht. Auch andere weit rechts stehende Parteien in Europa haben mobilgemacht gegen die Übereinkunft. Ganz nach dem Vorbild rechtsextremer Gruppierungen wie der “Identitären Bewegung”, die sich schon länger auf das Vorhaben der Vereinten Nationen eingeschossen hatten, Migration als weltweites Problem zu begreifen und es in geregelte Bahnen lenken zu wollen. Unverbindlich. Die Souveränität der einzelnen Staaten wahrend. Mit Betonung auf Grenzsicherung, Kampf gegen Schlepper und Anstrengungen bei der Rückführung nicht gewollter Migranten.

Und trotzdem: Von den 28 EU-Staaten werden mindestens sieben (Ungarn, Österreich, Polen, Tschechien, die Slowakei, Bulgarien und Italien) keine Delegation nach Marrakesch senden. In der Hauptstadt Marokkos wird der “Globale Pakt für sichere, geordnete und geregelte Migration” Anfang kommender Woche auf dem UN-Gipfel angenommen werden – von 170 bis 180 Staaten der insgesamt 194, die die Vereinten Nationen bilden. Neben den genannten Europäern sicher nicht dabei sein werden die USA, Australien und Israel.

CSV lässt sich “nicht beirren”

35 statt 20 Minuten also für Asselborn, um die gängigen Vorurteile zu entkräften, die Rechte gegen den Pakt anführen: dass er doch rechtlich bindend wäre, dass er Tür und Tor öffnen würde für Migranten. “Die Gefahren, die genannt werden, sind im Pakt nicht vorhanden”, sagte Asselborn. Eigentlich gehe es nur darum, “Menschenleben zu retten”. Die Versuche, den Pakt anzugreifen, ordnet Asselborn ein in einen “Trend illiberaler Formationen, die Debatte anheizen zu wollen und unsere offenen Gesellschaften anzugreifen”. Er finde es “traurig, dass westliche Länder die internationale Zusammenarbeit im UN-Rahmen aufkündigen”.

Claude Wiseler (CSV) bedauerte das Format. Eine Plenarsitzung, mit richtiger Diskussion, hätte er passender gefunden bei einem solchen Thema als ein Hearing. Auch dass die ADR die Initiative habe nehmen müssen, weil von der Regierung nichts gekommen sei, missfiel dem Abgeordneten der größten Oppositionspartei. Darüber hinaus bemängelte Wiseler, dass der Text fast ausschließlich von den Rechten der Migranten spreche, nicht aber von deren Pflichten wie zum Beispiel jener zur Integration.

“Es muss Regeln geben”, so Wiseler. Dann hätte der Pakt auch einfacher gegen Angriffe von rechts verteidigt werden können. “Aber die CSV steht zur UNO”, schloss Wiseler seine Wortmeldung, “wir lassen uns nicht beirren.” Marc Angel (LSAP) erinnerte an das “weltoffene Luxemburg”. Für dieses sei Migration “nichts Fremdes und nichts Neues – ohne würden wir nicht funktionieren”. André Bauler (DP) verlieh dem Pakt das Prädikat “historisch” und teilte die Überzeugung, die auch im Pakt betont wird, dass Migration nur in globaler Zusammenarbeit geregelt werden könne. Bauler begrüßte, dass weltweit gleiche Standards in der Migrationsbetreuung erreicht werden sollen.

Lorsché lobt, Kartheiser warnt

Standards, die in Europa sowieso schon gelten würden. Josée Lorsché (“déi gréng”) bezeichnete den Pakt als “kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den sich die Staaten einigen konnten”. Lorsché ergänzte, dass der Pakt nicht das Ergebnis von Verhandlungen einer “elitären Clique von Globalisten oder gefährlicher Unterwanderer des Systems” sei, sondern von Regierungen armer wie reicher Staaten, von Wissenschaftlern und NGOs.

Fernand Kartheiser (ADR) kritisierte den Pakt genauso erwartungsgemäß, wie die anderen ihn zuvor erwartungsgemäß gestützt hatten. Für Kartheiser hat der Pakt eine Anziehungskraft auf Migranten und würde demnach Migration fördern. Auch sieht der ADR-Politiker in dem Text eine “Vermischung von legaler und illegaler Migration” und auch sonst viele Uneindeutigkeiten. Kartheiser warf auch die Frage auf, ob Menschen, die Schlepper beauftragen, sie in ein anderes Land zu bringen, nicht ebenfalls in die Verantwortung gezogen werden müssten. Schließlich wäre auch das eine illegale Handlung.

David Wagner (“déi Lénk”) und Marc Goerges (Piraten) sprachen sich beide im Namen ihrer Parteien engagiert für den Pakt aus. Womit von den sechs im Parlament vertretenen Parteien nur die ADR ihre Ablehnung formulierte. Luxemburg wird dem Pakt demnach beitreten.