Bereits im August berichtete das Tageblatt über ein Projekt des luxemburgischen Tänzers sowie RnB- und Soul-Sängers Edsun. Bei “Platonic Touch” stehen Berührungen zwischen Männern, allem voran die mit ihnen verbundenen sozialen Ängste im Vordergrund. Auf künstlerische Art und Weise versteht es Edsun, mit diesem Tabu zu brechen und durch seine Werke eine Diskussionsplattform zu schaffen.

Am 10.November wird Edsun nun sein neues Album “You Are Not Just One Thing” veröffentlichen, in das eigenen Aussagen nach, auch Erfahrungen mit hineingeflossen sind, die er durch das zuvorige Tanzprojekt sammeln konnte. Das Album steht im Zeichen der Befreiung des eigenen Ich und plädiert gegen soziale Schubladen. Vorab können Fans und jene die es noch werden wollen sich schon die Single “Lisa” anhören und versuchen, die komplexe Körpersprache zu deuten.