Frau K. ist traumatisiert. Im Juni dieses Jahres sind frei laufende Hunde auf sie zugerannt und haben ihren kleinen Hund Quinny getötet. Das Ganze geschah in einem Waldstück nahe Wiltz. Dort hat Frau K. im Juli Anzeige erstattet. Seitdem hat sie von den Behörden nichts mehr gehört.

Eine Nachricht im L’essentiel diese Woche lässt Frau K. aufschrecken. Frei laufende Hunde beißen schwangere Frau in Frankreich zu Tode, steht in der Gratiszeitung zu lesen. Frau K. erinnert sich an ihr eigenes Erlebnis mit Hunden, die unbeaufsichtigt durch die Gegend streunen.

Es ist Freitag, 12. Juli 2019. Frau K. ist auf einem Feldweg in Noertringen, oberhalb von Wiltz, unterwegs. Ihren kleinen Hund Quinny führt sie an der Leine. Es regnet. Plötzlich kommen zwei große Hunde auf sie zugelaufen. „Zuerst dachte ich, das sind Wölfe“, erzählt Frau K. Es dürften Schäferhunde gewesen sein.

Todesangst

„Die Hunde zeigten absolut keine Aggression“, gibt sie bei der Polizei in Wiltz zu Protokoll. Aber, so fährt sie fort: „Die Hunde liefen sofort auf meinen Hund zu. Einer der Hunde schnappte sich ihn und lief weg.“ Momente später ist Quinny tot. Von einem der beiden großen Hunde zu Tode gewürgt und gebissen. Sie habe Todesangst gehabt, sich nicht mehr bewegen können, sagt Frau K. den Polizisten.

Heute, vier Monate später, ist Frau K. noch nicht über die Situation hinweg. „Wenn ich statt eines kleinen Hundes ein kleines Kind bei mir gehabt hätte, was dann?“, fragt sie mit zitternder Stimme. Sie erzählt, dass sie wegen dieses Zwischenfalls bei einem Arzt in Behandlung sei.

Wie kann es sein, dass solche Hunde frei herumlaufen? So lautet eine der vielen Fragen, die Frau K. sich stellt. Laut Polizeibericht scheint der Besitzer nicht in Sichtweite gewesen zu sein, er stieß erst hinzu, als es zu spät war.

Behörden reagieren nicht

Bis heute habe sich Herr A. nicht bei ihr entschuldigt, bedauert Frau K. Warum nicht?

Was Frau K. auch sehr beschäftigt, ist die Tatsache, dass sich vier Monate, nachdem sie Anzeige erstattet hat, immer noch nichts passiert ist, niemand sich bei ihr gemeldet hat. „Ist das normal, haben sie die Sache vergessen, die Anzeige verloren oder was ist los?“, fragt sie und findet dieses Benehmen vonseiten der Behörden „nicht seriös“.

Dass ihr der im Polizeibericht aufgelistete materielle Schaden ersetzt wird, dürfte das Mindeste sein, was Frau K. erwarten darf. Aber sie weiß, dass das ihren Quinny nicht wieder zurückbringen wird. Deshalb ruft sie eindringlichst dazu auf, alles zu unternehmen, damit sich solche Situationen nicht wiederholen.

Sie liebt Hunde, doch Hunde sollen gehorchen. Damit sie das tun, müssen die Menschen es ihnen beibringen. Sei es in der Welpenschule oder im Rahmen des Hundeführerscheins. Frau K. plädiert auch für Kontrollen, um festzustellen, dass Hunde artgerecht gehalten werden. Außerdem sollen verhaltensauffällige Hunde gemeldet werden.