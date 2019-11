2015 ist die regionale Verkehrsstudie vorgestellt worden, mit der Aussage, dass die vier Schranken nach und nach verschwinden sollen. Das wird gerade dann wichtig, wenn die neue Bahnstrecke zwischen Luxemburg und Bettemburg besteht. Zu diesem Zeitpunkt sollen zusätzliche Züge zwischen Düdelingen und Luxemburg verkehren. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Schranken noch öfter schließen müssten. In dem Fall bleibt nur, eine Unterführung für die Fußgänger und einen Tunnel für den Straßenverkehr zu bauen. Das bedeutet für Düdelingen einen großen Eingriff in das bisherige Stadtbild, fährt der Zug doch mitten durch die Innenstadt.

Zwei Alternativen

Eine weitere Alternative, die im Raum steht, ist der Train/Tram. Welche Lösung die bessere ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Aus Gründen der Verkehrssicherheit möchte die CFL, dass alle Bahnübergänge im Großherzogtum verschwinden. „Eine Unterführung muss sich in das Gesamtkonzept der bestehenden Viertel eingliedern“, erklärte Bürgermeister Dan Biancalana auf Nachfrage des Tageblatt. Er wünscht sich eine urbanistisch passende Lösung. „Es ist nicht möglich, in fünf Jahren schnell etwas nachzubessern.“ Um alle möglichen Alternativen zu prüfen, hat sich eine Arbeitsgruppe mit allen beteiligten Parteien zusammengesetzt. Mitte Januar wird sich diese noch einmal treffen. Danach soll eine Bürgerversammlung stattfinden, bei der die Ergebnisse präsentiert werden. „Die CFL soll ihre Hausaufgaben machen. Wir möchten die Bürger über etwas Ganzes informieren, dazu müssen wir alle nötigen Details kennen“, so der Bürgermeister abschließend.