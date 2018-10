Ein vermummter Mann hat am Montagabend um 22.30 Uhr eine Tankstelle in Hoscheid-Dikt überfallen. Er hat die Angestellten mit einer Waffe bedroht. Aus zwei Kassen hat er das Bargeld entwendet und in eine rote Plastiktüte gesteckt. Nach der Tat flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Hoscheid. Es liegen keine weiteren Hinweise über einen eventuellen Fluchtwagen vor, teilt die Polizei mit.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als ein junger Mann, zwischen 25 und 30 Jahren alt. Er soll 1,80 bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er hat helle Haut, dünne braune Augenbrauen und spricht Deutsch. Zum Tatzeitpunkt trug er sportliche Kleidung: einen Kapuzenpullover mit Reißverschluss, Sneakers mit Klettverschluss und eine Sturmhaube.

Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Raum Hoscheid sind bitte an den Polizeinotruf 113 oder bei der Polizei Diekirch unter der Telefonummer 4997-8500 zu melden.