Die „Night of the Proms“ lockt auch dieses Jahr wieder Tausende Besucher in die Coque. Das Musik-Event begeistert nunmehr seit 16 Jahren mit seiner hochkarätig besetzten Show. Mit dabei ist auch wieder die “Hausband” der Proms, die Electric Band um John Miles.

Doch auch viele andere Künstler sorgen für einen erstklassigen Sound und machen die „Night of the Proms“ zu einem unvergesslichem Musikhappening. Dieses Jahr mit dabei sind unter anderem Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience, AlanParsons, Leslie Clio, The Hooters, Natalie Choquette, L’Orchestre Philharmonique d’Anvers und Alexandra Arrieche.