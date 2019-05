Im Anschluss an die ULC-Generalversammlung in Hesperingen tagte der Verwaltungsrat der Verbraucherschutzorganisation. Nico Hoffmann wurde von allen Mitgliedern für eine weitere Mandatsperiode von drei Jahren zum Präsidenten gewählt. Ebenfalls wurde Marcel Laschette einstimmig in seiner Funktion als Generalsekretär bestätigt. Mit Guy Fettes als Schatzmeister und Direktor Guy Goedert bilden diese vier Personen das Direktionsbüro.

Weiter setzt sich der geschäftsführende Vorstand für die nächsten drei Jahre wie folgt zusammen: Vizepräsidentin Liliane Cannivy (individuelles Mitglied), Vizepräsident Nico Wennmacher (FNCTTFEL), Vizepräsident Camille Weydert (CGFP), beigeordneter Generalsekretär Camille Schiltz (FGFC), beigeordneter Schatzmeister Paul Gries (FCPT).

Des Weiteren gehören dem Verwaltungsrat der ULC an:

Alain Back (Aleba), Norbert Feltgen (AFP), Sonja Frisch (individuelles Mitglied), Nico Georges (EC), Raoul Roos (NGL-SNEP), Roberto Scolati (individuelles Mitglied).