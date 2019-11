Die Zahl der verschuldeten Haushalte in Luxemburg ist überdurchschnittlich hoch. Um im Fall einer drohenden Immobilienblase systemrelevante Banken vor dem Konkurs zu bewahren, soll ein neues Gesetz die CSSF dazu befähigen, die Höhe und Dauer von Hypothekendarlehen zu begrenzen. Doch um nicht nur die Banken, sondern auch die Bürger zu schützen, bedarf es weitreichender Maßnahmen. Der Bau von öffentlichen Mietwohnungen ist ein Schritt in die richtige Richtung. Weitere müssen folgen.

Am Donnerstag hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das es der Finanzaufsichtsbehörde CSSF im Falle einer drohenden Immobilienblase erlaubt, sogenannte makroprudenzielle Maßnahmen zu ergreifen, um den Zusammenbruch des Luxemburger Bankenwesens zu verhindern. Notwendig geworden war das Gesetz wegen einer in Briefform verfassten Warnung, die das „Comité européen du risque systémique“ (CERS) 2016 an Luxemburg gerichtet hatte. Der Berichterstatter des Gesetzesprojekts, André Bauler, und Finanzminister Pierre Gramegna (beide DP) betonten am Donnerstag, dass es sich um reine Vorsichtsmaßnahmen handle und spielten die systemischen Risiken, die die steigenden Immobilienpreise mit sich bringen, zum Teil herunter.

Dabei hatte das CERS festgestellt, dass in Luxemburg die Haushaltsverschuldung im Verhältnis zu den Einkommen viel höher sei als in den meisten anderen EU-Staaten. Als Ursache für diese Entwicklung machte das CERS die hohen Immobilienpreise aus, die in Luxemburg schneller steigen als die Löhne.

Verschuldung weit über EU-Durchschnitt

Während die Löhne zwischen 2000 und 2018 um lediglich 0,5% stiegen, haben die Immobilienpreise im gleichen Zeitraum um 4,6% zugenommen, stellt die Luxemburger Zentralbank (BCL) in ihrer „Revue de stabilité“ von 2019 fest. Diese Divergenz, bei gleichzeitig niedrigen Zinsen, habe Haushalte, die sich ein Eigenheim leisten wollen, dazu angeregt, sich zu verschulden. In Luxemburg sind rund 73% der Haushalte im Besitz einer Wohnung. 2017 hatten rund 42% ein Hypothekendarlehen, gegenüber 27% in der gesamten Eurozone. Die Verschuldung der Haushalte ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Ende 2017 lag die durchschnittliche Haushaltsschuld bei 169,9% des verfügbaren Einkommens und war damit 12 Prozentpunkte höher als noch 2014. Ende 2018 lag sie bereits bei 171,4% und weit über dem europäischen Durchschnittswert von 106%.

Der hohe Verschuldungsgrad könne durch das Finanzvermögen der Luxemburger Haushalte zwar relativiert werden, doch eine detailliertere Analyse habe gezeigt, dass diese Finanzvermögen sich auf vermögende Haushalte beschränken. Für ärmere Familien mit wenig Vermögen sei die Schuldenlast wesentlich größer, so die BCL. 90 Prozent der verschuldeten Haushalte würden 37% ihres verfügbaren (Netto-)Einkommens für die Rückzahlung ihrer Darlehen aufwenden. Statec veröffentlichte im August eine Analyse, derzufolge die einkommensschwächsten Haushalte 42 Prozent ihres Lohns für Wohnen ausgeben. Bei rund 80% der verschuldeten Haushalte sind laut BCL Hypothekendarlehen der Hauptgrund für die Verschuldung. Obwohl sich seit 2014 immer mehr Menschen sich für einen festen Zinssatz entschieden hätten, liege der Anteil an Immobilienkrediten mit variablem Zinssatz noch bei rund 70%.

Die systemischen Risiken werden dadurch verstärkt, dass 90 Prozent aller Hypothekendarlehen in Luxemburg bei nur fünf Banken aufgenommen wurden, schreibt die BCL in ihrer „Revue de stabilité“. Wenn die Zinsen plötzlich rapide ansteigen, bestehe das Risiko, dass viele verschuldete Haushalte ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Dadurch könnten auch die Banken in Schwierigkeiten geraten, so die BCL. Ob oder wann eine Immobilienblase kommt, ist schwer vorauszusagen. Die Finanzexperten sind sich uneinig darüber, bis zu welchem Grad die Immobilien in Luxemburg über Wert verkauft werden. Vieles hängt von der Berechnungsmethode ab. Auszuschließen ist eine Immobilienblase aber keineswegs.

CSSF kann Höhe der Kredite begrenzen

In dieser Hinsicht können die Maßnahmen, die das am Donnerstag mit den Stimmen der Mehrheit angenommene Gesetz vorsieht, durchaus sinnvoll sein. So kann die CSSF unter klar definierten Umständen die Höhe der Darlehen auf 400 bis 1.200% gegenüber dem Einkommen und der Verschuldung begrenzen und die Dauer des Kredits auf 20 bis 35 Jahre limitieren.

Die Oppositionsparteien CSV, ADR und „déi Lénk“ äußerten die Befürchtung, dass viele Haushalte sich keine Wohnung mehr kaufen könnten, wenn diese Prinzipien zur Anwendung gelangen sollten. Denn selbst wenn die Banken dadurch gerettet werden, bleibt noch die Frage, wo diese Menschen, die kein Darlehen mehr bekommen, denn wohnen sollen. Umso wichtiger ist es, den Immobilienmarkt schrittweise umzustrukturieren und mehr erschwingliche (öffentliche) Mietwohnungen zu bauen. Diese Maßnahme kann vorbeugend wirken, indem sie den Wohnungsmarkt vor einer Immobilienblase und die Haushalte vor Überschuldung schützt. Doch sie kann nur ein Anfang sein.