Michel Zangerlé setzt sich seit Jahren für die Förderung des Damenradsports in Luxemburg ein. Sein Women Cycling Project ist nun bereit für die nächste Herausforderung. 2019 geht das Andy Schleck Cycles Development Team an den Start. Mit dabei sind auch zwei Nachwuchsfahrerinnen, die am Samstag in Innsbruck WM-Luft schnuppern werden.

Es sind derzeit stressige Tage für Michel Zangerlé. Er verbringt vor allem viel Zeit am Telefon. “Schwer zu sagen, wie viele Stunden ich pro Woche an dem Projekt arbeite. Eine Stunde pro Tag ist es aber auf jeden Fall.” Vor einem Jahr hat Zangerlé, gemeinsam mit Jimmy Wagner, das Women Cycling Project ins Leben gerufen. Momentan sind sie dabei, die nächste Saison zu planen. Seit Jahren setzt sich der Trainer von Christine Majerus für die Förderung des Damenradsports ein. Oft fühlte er sich dabei allein auf weiter Flur. Bis zur Gründung des Women Cycling Project, ...