Der “Märeler Park” ist eine der beliebtesten Begegnungsstätten für Familien mit Kindern in der Hauptstadt. Inmitten der idyllischen Grünfläche befindet sich auch der im Jahr 1977 errichtete Pavillon du Parc. Nach etlichen Umbau- und Renovierungsarbeiten laden nun die neuen Betreiber zum kulinarischen Erlebnis ein. Wir haben einen kleinen Abstecher dorthin gemacht.

“Letzten Mittwoch konnten wir die ersten Gäste im neuen Pavillon begrüßen”, freuen sich die beiden Betreiber Paul Mreches und Tom Wecker. Trotz ihres jungen Alters können die beiden bereits auf ausreichend Erfahrung in der Gastronomie zurückgreifen. Neben ihrem neuen Projekt betreiben sie nämlich erfolgreich die beiden “Snooze”-Lokale in Luxemburg-Stadt und Esch-Belval.

Die Umbau- und Renovierungsarbeiten am Pavillon du Parc, dessen 70er-Jahre-Stil beibehalten wurde, dauerten etwas länger als geplant. Allerdings habe sich die Wartezeit gelohnt. Davon ist das Duo jedenfalls fest überzeugt.

Der Grundpfeiler wurde beibehalten, nur die Ausrichtung des Gebäudes wurde gedreht. Die Terrasse ist deshalb nun den ganzen Tag über der Sonne zugewandt, was ein großes Plus ist. Zudem hat man von der Terrasse einen schönen Ausblick auf den Springbrunnen des Parks. Der ursprüngliche Pavillon wurde 1977 im Übrigen vom Architekten Pol Holweck entwickelt, der sich u.a. auch für die Restaurationsarbeiten des Viandener Schlosses verantwortlich ist.

Die Idee, sich für die Übernahme des Pavillon zu bewerben, ergab sich indes aus der früheren Tätigkeit von Tom Wecker beim Goeres Groupe, dem früheren Betreiber des Pavillons. Es handele sich hierbei um einen idealen Platz, dem unbedingt wieder Leben eingehaucht werden musste.

Klassische Brasserie

“Das “Pavillon” ist eine klassische Brasserie mit abwechslungsreicher Karte”, verrät Paul Mreches weiter. “Ab der kommenden Wochen bieten wir unseren Gästen die Wahl à la carte zu essen oder sich am Buffet zu bedienen.” Dadurch soll für jeden etwas dabei sein. Die Küche ist zudem durchgehend geöffnet.

“Unsere Öffnungszeiten sind leider an die Schließung der Tore des Park Merl gebunden.” Bis zum 16. April wird das Lokal nur bis 20 Uhr geöffnet sein. “Den ganzen Sommer über können wir die Gäste dann bis 22 Uhr bedienen.”

“Des Weiteren bieten wir den Leuten die Möglichkeit jeden Samstag und Sonntag Vormittag im Pavillon zu brunchen.” Das Angebot an preiswerten Brunch-Lokalen sei in ihren Augen in Luxemburg-Stadt nicht besonders groß. “Diese Lücke möchten wir deshalb mit dem Pavillon schließen”, verraten die Gastgeber.

Für den kleinen Hunger zwischendurch ist das Pavillon ebenfalls bestens gerüstet. Eiscreme und kleine Happen werden an einem Take-Out-Stand verkauft. Dadurch wird der Restaurantbetrieb nicht gestört. Insgesamt bietet das Lokal etwa 150 Gästen auf der Sonnenterrasse und 80 Personen im Innenbereich Platz. Es wird zudem ganzjährig geöffnet sein.

Weiteres Projekt

Ein weiteres Projekt ist bereits in Planung. “Ende nächsten Jahres soll ein weiteres Snooze-Lokal in Kirchberg eröffnet werden”, verrieten Tom Wecker und Paul Mreches. Hinsichtlich des Eröffnungstermins wollen die beiden sich aber nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, schließlich sei das Gebäude erst im Bau.

