Wer sich beruflich weiter entwickeln möchte, hat jetzt Gelegenheit dazu: Der Staatsrat Luxemburgs braucht nämlich Verstärkung. Wie der beschaffen sein soll, das ist einer Stellenanzeige im Tageblatt vom Donnerstag (23.10.) zu entnehmen.

Die 21 Mitglieder des Staatsrates werden formell vom Großherzog ernannt und entlassen – und zwar abwechselnd auf Vorschlag der Regierung, der Abgeordnetenkammer und des Staatsrates selbst. Derzeit ist die Abgeordnetenkammer am Zug. Sie sucht einen entsprechenden Bewerber und erklärt darinb auch warum: Die Mandatszeit des Mitglieds René Kollwelter geht zu Ende. Der 70-jährige Lehrer, LSAP-Politker und ehemalige Fußballnationalspieler saß seit 2005 in dem Gremium und hätte ihm auch noch bis kommendes Jahr angehören können. Allerdings hat Kollwetter im September überraschend seinen Rückzug erklärt. Nachdem dieser inzwischen von der Vollversammlung des Staatsrats akzeptiert wurde, kann nun also Jedermann seinen Hut in den Ring werfen – sofern er den Anforderungen genügt, die in der Anzeige ebenfalls formuliert werden:

Zunächst einmal muss ein Kandidat natürlich Staatsbürger Luxemburgs sein, hier wohnen und alle bürgerlichen und politischen Rechte genießen. Diese können, etwa als Ergebnis eines Strafverfahrens, aberkannt werden. Zu den vorzulegenden Dokumenten gehört darum auch ein Auszug aus dem Strafregister sowie die Bescheinigung über die Eintragung in das Wählerverzeichnis.

Nicht zu jung, nicht zu alt

Zudem soll ein Kandidat mindestens 30 Jahre alt sein. Da die maximale Altersgrenze für die Zugehörigkeit zum Rat 72 Jahre beträgt, sollte diesem Alter nicht zu nahe kommen: Sonst wäre die potenziell 15 Jahre dauernde Zugehörigkeit nur entsprechend verkürzt möglich.

Um den Staatsrat optimal zu besetzen, sollten die Kandidaten einem von zwei möglichen Profilen entsprechen:

Entweder sollte die Person einen medizinischen Abschluss haben – oder einen Universitätsabschluss der Rechtswissenschaften haben und dann über Berufserfahrung im Privatrecht oder im Bereich des Schutzes der Bürgerrechte verfügen.

Zuletzt heißt es in der Anzeige, dass die Abgeordnetenkammer bei der Ernennung des Kandidaten in öffentlicher Sitzung sicherstellen muss, dass die Zusammensetzung des Staatsrates die in der Abgeordnetenkammer vertretenen politischen Parteien berücksichtigt, sofern sie bei jeder der letzten beiden Parlamentswahlen mindestens drei Sitze erhalten hat.

Wer seine Bewerbung einreichen möchte, sollte dies bis zum 13.November getan haben.

Eine offizielle Broschüre mit weiteren Informationen zum Staatsrat kann man hier als PDF herunterladen.