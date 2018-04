Frostnächte im April letzten Jahres haben für verheerende Auswirkungen auf die Ernteerträge verschiedener Obstplantagen gesorgt. Um dieses Jahr Ausfälle zu mindern, bietet die ASTA einen kostenlosen Frostwarndienst an.10

Spätfröste im Frühjahr können zu erheblichen Ernteausfällen besonders im Obst-, Garten- und Weinbau führen. So haben die Frostnächte um den 20. April 2017 teilweise zu einem völligen Ernteausfall in verschiedenen Obstplantagen geführt. Der Weinbau in Luxemburg war davon ebenfalls betroffen.

In manchen Fällen kann in Obstplantagen der Frostschaden gemindert werden, indem bei Frost eine Beregnung eingesetzt wird oder Kulturen mit Flies abgedeckt werden. Im Weinbau kann eine Luftumwälzung mit Windrad oder Hubschrauber angewendet werden. Aus diesen Gründen bietet der meteorologischer Dienst der „Administration des services techniques de l’agriculture“ (ASTA) ab sofort einen neuen, kostenlosen Frostwarndienst an, der bei Frostgefahr mithilfe von real gemessenen Temperaturen warnt. Dieser funktioniert in Zusammenspiel mit den Wettervorhersagen, die auch auf www.agrimeteo.lu angeboten werden.

Aus dem Messnetz der 30 ASTA-Wetterstationen kann der Benutzer die Station(en) auswählen, die seinem Standort am ehesten entsprechen. Für jede Station kann er dann Warnschwellen für Lufttemperatur, Feuchttemperatur oder Taupunkt in zwei Metern Höhe oder eine Kombination dieser Parameter einstellen. Wenn einer der ausgewählten Punkte zutrifft, erfolgt die Alarmierung entweder per SMS oder per E-Mail. Der Dienst per SMS ist Landwirten vorbehalten, alle anderen Interessenten können sich kostenlos per Maildienst warnen lassen. Wer den Dienst benutzen will, muss sich auf der Webseite registrieren.