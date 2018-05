Wenn alles plangemäß läuft, sollen schon Mitte nächsten Jahres die ersten Geschäfte des “Shopping Park Bettemburg”, wie der neue Komplex heißen wird, öffnen. Anstelle des bisherigen HiFi-Komplexes sowie der einstigen Parapress-Hallen wird auf 25.000 Quadratmetern ein riesiger Einkaufstempel entstehen. “Rund 80% der Verkaufsflächen sind bereits vergeben”, freut sich Simon de Wasseige, Direktor von HiFi International Luxemburg, “dabei existiert das Projekt derzeit nur auf dem Plan.”

Neben HiFi International selbst sind auch weitere bekannte Namen der Geschäftswelt vertreten. So werden unter anderem Heytens, Casa, Delhaize, Pronti, Maniet Luxus und Basic Fit hier ihre neuen Räumlichkeiten eröffnen. Der belgische Konfektionsspezialist Zeb wird in Bettemburg sein erstes Geschäft in Luxemburg betreiben.

Keine Konkurrenz zur lokalen Geschäftswelt

“Wir haben bei der Auswahl der Sparten darauf geachtet, dass es keine Konkurrenz zur lokalen Bettemburger Geschäftswelt gibt”, erklärt Simon de Wasseige. Neben den bereits erwähnten Geschäften wird auch ein Restaurant im “Shopping Park Bettemburg” angesiedelt. Derzeit laufen diesbezüglich bereits Verhandlungen, ein bekannter luxemburgischer Betrieb habe Interesse gezeigt, erklärt der Direktor, ohne einen Namen zu nennen. Seitdem der belgische Familienbetrieb Krëffel 2012 HiFi International Luxemburg übernommen hat, expandiert der Betrieb laufend. In der rezenten Vergangenheit entstanden so neue Geschäfte unter anderem in Foetz und Ingeldorf.

In den insgesamt elf Niederlassungen quer durchs Land und im eben fertiggestellten Zentralgebäude in Contern – wo es 6.000 Quadratmeter an Lagerkapazität gibt und 2.000 für die Verwaltung – arbeiten insgesamt 147 Personen.