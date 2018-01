Mit gleich zwei Auftritten hat sich der neue Rektor der Uni Luxemburg, der Belgo-Kanadier Stéphane Pallage, gestern den Luxemburgern vorgestellt. Vor 800 Studenten und Professoren hielt er am Vormittag seine Antrittsrede in Belval, am Nachmittag stellte er sich den Fragen der Presse.

“Ich war in Montreal sehr glücklich, ich habe meine Arbeit geliebt und hatte nicht die Absicht, wegzugehen. Kanada ist sehr international und vereint die guten Qualitäten der amerikanischen und der europäischen Forschung und Lehre. Der Posten in Luxemburg hat mich jedoch gereizt. Es ist eine beeindruckende Herausforderung, eine erst 15 Jahre alte Uni in ihre Zukunft zu führen und somit aus einer Start-up eine Weltklasse-Universität zu machen.”

Stéphane Pallage ist Dozent. Es fällt ihm offensichtlich nicht schwer, seine Vorstellungen und Erwartungen klar zu formulieren und den Weg in die Zukunft deutlich aufzuzeichnen. Er trägt bei der Vorstellung zwischen Minister Marc Hansen und dem Präsidenten des “Conseil de gouvernance” der Uni, Yves Elsen, zwar Anzug und Krawatte, sein jugendliches Aussehen, sein entspannter Auftritt und nicht zuletzt der Ring, den er ganz modisch am Daumen trägt, machen, dass man ihn sich genauso gut in Jeans und Karohemd vorstellen kann. Einen Stift hat er bei der Unterzeichnung des ersten gemeinsamen Vertrages auch nicht dabei. Als ‘digital native’ sind ihm elektronische Unterlagen wohl geläufiger.

Oma und Opa aus Arlon

Die einführenden Erklärungen des Ministers und des Universitätsratspräsidenten ‘op lëtzebuergesch’ verunsichern ihn auch nicht. “Meine Großeltern lebten in einem kleinen Dorf in der Nähe von Arlon. Ich habe viel Zeit bei ihnen verbracht. Sie haben Luxemburgisch miteinander gesprochen. Die Musik dieser Sprache ist mir vertraut”, sagt der aus Malmedy stammende Belgier.

Auch mit Luxemburg hat er sich seit seiner Nominierung im Herbst schon vertraut gemacht. Er ist bereits mehrmals hier gewesen, um Politik, Verwaltung und die Lehre an der Uni kennen zu lernen. “Ich will in erster Linie zuhören und die einzelnen Akteure so weit wie möglich um mich versammeln. Mir ist es wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen, um die Uni weiter zu bringen.”

Der entspannte Umgangston darf jedoch nicht täuschen. Stéphane Pallage hat seine Hausaufgaben gemacht. Er kennt die missliche Lage, die zu seiner Berufung geführt hat. Er will aber ganz bewusst nicht darauf zurück, sondern nach vorne blicken.

Ausgeglichene Finanzen an der Hochschule

Die Uni habe gut gearbeitet. Die Finanzen des Jahres 2017, die zu viel Polemik – nicht zuletzt über die Notwendigkeit der Uni – geführt hatten, waren zuletzt ausgeglichen.

“Auch für 2018 ist das Budget im Gleichgewicht. Und die Voraussetzungen sind gut”, sagt Pallage. Die Tatsache, dass die Regierung die Mittel der Uni in den nächsten vier Jahren nochmals um 30 Prozent aufstockt, sei ein weiterer Vertrauensbeweis, hieß es am Rande der Vertragsunterzeichnung, die erstmals seinen Namen trägt. “Deshalb muss auch unsere Verwaltung der Gelder exemplarisch sein. Wir sind zwar autonom, müssen uns jedoch vor der Regierung verantworten”, weiß der Wirtschaftsfachmann.

Exemplarisch soll unter seiner Regie auch die Lehre sein. “Wir bilden die Köpfe für den künftigen Arbeitsmarkt aus!”.

Keine politischen Aussagen

Auch das neue Gesetz hat Pallage gelesen. Zu einer politischen Aussage lässt er sich jedoch nicht verleiten. “Die Rollen der einzelnen Akteure sind darin klarer aufgezeichnet und somit besser definiert”, meint er mit lobenden Worten für die klare politische Vision, die die junge Universität begleitet. “Sie hat Modellcharakter”, so Pallage mit Verweis auf die Qualität der Forschung. Beeindruckt ist er von der Interdisziplinarität und der Diversität, die die Uni auszeichnen. “Sie ist ein Motor für Neuerrung und Änderung”, unterstreicht er.

“Die Regierung wollte eine gute Uni und hat ihr deshalb genügend Mittel gegeben, um sich zu entfalten”, führte der neue Mann an ihrer Spitze weiter aus. Die elfte Stelle im Ranking der Universitäten, die weniger als 50 Jahre alt sind, sei eine gute Voraussetzung auf dem Weg, aus ihr eine der besten der Welt zu machen. “Danke für das Vertrauen”, sagte er an den zuständigen Minister Marc Hansen gewandt.

Dieser hatte bei der Vorstellung des neuen Rektors der Uni Luxemburg zwei Fakten hervorgehoben. Er verwies zuerst auf die Schnelligkeit, mit der die Nachfolge von Rainer Klump (der im Mai 2017 zurückgetreten war) geregelt wurde, betonte aber auch die veränderten Bedingungen bei der Suche nach einem neuen Rektor. Verantwortlich war nämlich ein eigens geschaffenes “Rekrutierungskomitee” in dem, unter der Leitung von Yves Elsen, vier Mitglieder des “Conseil de gouvernance” und vier akademische Experten, sowie ein Vertreter der Studenten, ein Mitglied der Lehrkörperschaft und ein Forscher aus einem angegliederten Forschungszentrum vertreten waren. Beamten aus dem Hochschulministerium oder ein Regierungskommissar waren nicht in die Suche impliziert.