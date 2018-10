Sportminister Romain Schneider bezeichnet das nationale Sportzentrum “D’Coque” gerne als “Tempel des Sports”. Dieser Tempel hat nun seit dem 1. Oktober einen neuen Oberwächter. Der langjährige Generaldirektor Gilbert Neumann hat sich in die Rente verabschiedet. Sein Nachfolger ist der 33-jährige Christian Jung, der seit 2010 in der Coque tätig ist und zuvor in Wien und Montréal „internationale Betriebswirtschaft“ studiert hat. Das Tageblatt hat sich mit den beiden in ihrem Tempel getroffen.