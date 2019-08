Neue Gewitterwolken werden am Montagnachmittag über Luxemburg hinwegziehen. Eine erneuter Tornado wie der, der am Freitag für große Schäden in Käerjeng und Petingen gesorgt hat, dürfte allerdings nicht entstehen. Meteolux warnt vor örtlichen Unwettern mit starken Windstößen von 55 bis 75 km/h. Außerdem dürfte Starkregen über einigen Orten niedergehen. Der Wetterdienst hat deswegen die Warnstufe Gelb ausgerufen.

Während am Morgen das Wetter noch weitesgehend gut bleiben soll, droht es ab 14 Uhr wieder stark zu regnen. „Die Intensität sollte sich aber in Grenzen halten“, schreibt Philip Ernzer von Meteo Boulaide. Für die Helfer und Betroffenen in Käerjeng und Petingen sind die Wetteraussichten keine gute Nachricht. Starkregen, Gewitter und Sturmböhen könnten die Aufräumarbeiten behindern und weitere Schäden verursachen.