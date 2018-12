Jeff Dax (LSAP) wird die neue Innenministerin Taina Bofferding im Escher Gemeinderat ersetzen. Für Kulturministerin Sam Tanson (“déi gréng”) wird nicht Catia Fernandes, sondern die Nächstgewählte Linda Gaasch nachrücken. Im Mondorfer Gemeinderat heißt die neue DP-Rätin Nicole Lafleur-Rennel.

Weil das Ministeramt mit dem Gemeinderatsamt gesetzlich nicht kompatibel ist, müssen die neuen Regierungsmitglieder Sam Tanson (41) und Taina Bofferding (36) in ihren jeweiligen kommunalen Ämtern ersetzt werden. Wie wir bereits am Montag gemeldet hatten, wird der 35-jährige Jeff Dax für Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) in den Gemeinderat der Stadt Esch nachrücken. Der Vizepräsident der Escher LSAP, Stéphane Biwer, bestätigte diese Meldung gestern auf Nachfrage. Dax belegte bei den Gemeindewahlen 2017 den siebten Platz auf der LSAP-Liste. Er wird voraussichtlich in der nächsten Gemeinderatssitzung am morgigen Freitag vom Escher Bürgermeister vereidigt.

Nicole Lafleur-Rennel rückt in Mondorf nach Im Gemeinderat der Stadt Luxemburg wird die 30-jährige Linda Gaasch die neue Kulturministerin Sam Tanson ersetzen. Catia Fernandes, die sich 2017 vor Gaasch platziert hatte, werde wegen eines geplanten Umzugs in eine andere Gemeinde auf ihr Amt verzichten, teilten “déi gréng” am Dienstagabend mit. Die neue Gemeinderätin Linda Gaasch wohnt in Gasperich und hat Angewandte Fremdsprachen und Umweltwissenschaften studiert. Zurzeit ist sie als umweltpolitische Beraterin der grünen EU-Abgeordneten Tilly Metz tätig. Das Amt des Fraktionsvorsitzenden von “déi gréng” im hauptstädtischen Gemeinderat übernimmt der neue Abgeordnete François Benoy.

In Mondorf wird Steve Reckel (42) den neuen DP-Tourismusminister Lex Delles (34) als Bürgermeister ersetzen. Claude Schommer (26) wird in den Schöffenrat nachrücken, während Nicole Lafleur-Rennel (56) als Nächstgewählte neue DP-Gemeinderätin wird. Das Wahlresultat der Gemeindewahlen werde respektiert, bestätigte die Partei gestern auf Nachfrage. Schommer erklärte gestern dem Tageblatt, die Sektion werde sich “demnächst” versammeln, um die Entscheidung amtlich zu machen.