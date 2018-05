Jeden Morgen fahren 250.000 leere Autositze in Richtung Luxemburg-Stadt – oder stehen im Stau auf dem Weg dahin. Gegen diese “Unterbelegung” auf den Verkehrswegen im Großherzogtum führt die Regierung jetzt eine App ins Feld: CoPilote kann ab Dienstag für Android und iPhone heruntergeladen werde. Mit CoPilote sollen sich die Luxemburg-Pendler vernetzen und Mitfahrgelegenheiten für den Weg zur und von der Arbeit bilden.

1,16 Passagiere sitzen laut Verkehrsministerium in Autos, die von Einwohnern Luxemburgs auf dem Weg zur Arbeit in die Hauptstadt gefahren werden. Bei den Grenzgängern sind es mit 1,24 etwas mehr. Das ist der Regierung aber immer noch zu wenig. “Das Ziel ist es, diesen Durchschnitt auf 1,5 zu heben”, erklärt das Verkehrsministerium auf einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen. “Das würde bedeuten, dass in jedem zweiten Auto dann zwei Menschen sitzen.” Dadurch wären jeden Tag 50.000 Autos weniger auf Luxemburgs Straßen – und 130.000 Tonnen CO2 pro Jahr würden weniger in die Luft gepustet.

Handy meldet sich, wenn der Fahrer kommt

Kooperation mit “iDVROOM” CoPilote nutzt auch Daten der französischen Mitfahrer-App iDVROOM. Die hat heute schon 650.000 Nutzer im ganzen Hexavon, ist aber auch in den Pendlerzentren Thionville und Metz beliebt.

CoPilote soll dabei helfen. Die App bietet dabei allerlei technische Spielereien, um den Pendlern Anreize zu liefern. Hat man sich als Mitfahrer mit einem Fahrer arrangiert, wird dessen Position beispielsweise zehn Minuten vor seiner Ankunft auf einer Karte gezeigt. “Dann weiß ich: Ich kann noch einen Kaffee trinken”, erklärt Infrastrukturminister François Bausch. Zudem piept das Handy, wenn der Fahrer in der Nähe ist.

Und: Natürlich sollen die Fahrer ihre Taten für die Umwelt auch entlohnt bekommen. “Der Fahrer kann das gratis machen – oder er kann nach Geld fragen”, sagt Bausch. Sein Ministerium schläft einen Durchschnittswert von 0,07 Euro pro Passagier und Kilometer vor. Als Maximalwert könnte der Fahrer 0,10 Euro verlangen. Nimmt ein Trierer also beispielsweise zwei Kollegen mit zur Arbeit auf den Kirchberg, bekommt er bei rund 45 Kilometer Fahrtstrecke pro Weg zwischen 6,30 und 9 Euro.

Versicherungen spielen mit

Der Betrag soll aber nur die Unkosten decken. Denn: Wenn man mehr verlangen würde, bestünde die Gefahr, dass man einer kommerziellen Tätigkeit nachgeht. Das hätte nicht nur steuerliche Konsequenzen – sondern betrifft auch die Versicherungsleistungen im Falle eines Unfalls. “Wenn es keine kommerzielle Nutzung gibt, ist das ganze von den Versicherungen abgedeckt”, erklärt der Infrastrukturminister. Bezahlen können die Fahrgäste übrigens direkt per App.

Besonders glücklich ist auch das Luxemburger Umweltministerium mit der neuen Anwendung. So glücklich, dass die Behörde für die Startphase 390.000 Euro aus dem Klimafonds abzwackt, um die künftigen Mitfahrer zu unterstützen. Die bekommen nämlich im Testzeitraum zwischen 8. Mai und 15. Juli bis zu zwei Euro der Kosten für ihre Fahrt erstattet.

Von René Hoffmann und Tobias Senzig