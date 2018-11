Eine Halle brannte in Schengen in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das Gebäude an der Weinstraße befindet sich in unmittelbarer Nähe einer Tankstelle. Wie das “Corps grand-ducal d’incendie et de secours” (CGDIS) am Sonntagmorgen mitteilte, waren die Feuerwehren aus Schengen, Remich, Mondorf und Düdelingen im Einsatz.

