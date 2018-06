An diesem Wochenende ist das Land wieder in Partystimmung. Der Nationalfeiertag soll ein Fest für alle werden, sagte Bürgermeisterin Lydie Polfer bei der Vorstellung aller Highlights in der Hauptstadt. Neben dem offiziellen Teil, der bereits heute Abend und dann auch morgen stattfinden wird, werden überall in der Hauptstadt Musikevents und noch vieles mehr organisiert. Hier ein Ü...