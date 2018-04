Ein Autofahrer ist nach einem Unfall in einem Kreisverkehr in Foetz nicht mehr zu beruhigen gewesen. Der Mann baute am Mittwoch im Kreisel beim Einkaufzentrum einen Unfall. Als eine Polizeistreife eintraf, tickte er dann regelrecht aus: Er stieg auf das Dach seines Autos. Als die Polizisten ihn dazu aufforderten, herunterzukommen, begann er, sie mit einem Getränk zu bespritzen.

Nachdem er dann nach den Beamten trat, holten diese ihn vom Wagen herunter. Sie legten ihm Handschellen an – und führten ihn einem Arzt vor. Dieser erklärte den Wüterich für haftfähig. Die Polizisten brachten den Mann anschließend wegen “Raserei” in Passagearrest.