Am Montag sollten sich Omar G., Charly T. und Dratamia De A. vor der Kriminalkammer am Tribunal Diekirch verantworten – erschienen sind sie jedoch nicht. Den Angeklagten wird vorgeworfen, am 9. Februar 2014 einen bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle im Norden des Landes begangen zu haben.

Von unserem Korrespondenten Carlo Kass

Die drei Beschuldigten, die in Belgien allesamt schon mehrere Vorstrafen haben, hatten es wohl trotz eines öffentlichen Aufrufs in der hiesigen Presse vom 19. Juli 2018 nicht für nötig befunden, am Montag zu ihrer Verhandlung zu erscheinen. Von der Verteidigung begab sich einzig Me Roby Schons nach Diekirch, doch sein Klient Dratamia De A. hatte ihn versetzt.

Zur Sachlage: Einer der Angeklagten soll sich am 9. Februar 2014 vermummt und mit vorgehaltener Waffe an die Kasse einer Tankstelle begeben und die Kassiererin dazu aufgefordert haben, den Safe zu öffnen. Da die Frau jedoch einen falschen Code eingab, konnte kein Geld hieraus entwendet werden. Der Täter soll daraufhin in die Kasse gegriffen und mit 600 Euro Bargeld geflohen sein. Der Überfall soll insgesamt rund eine Minute gedauert haben.

Der Ermittler sagte am Montag im Zeugenstand aus, aus den Videoaufnahmen gehe klar und deutlich hervor, dass es sich bei besagtem Mann um Charly T. handelte – sowohl Statur als auch Kleidung würden hierüber Aufschluss geben. Omar G. soll indes der Fahrer gewesen sein, der am Steuer saß, als die belgische Polizei das Trio in St. Vith fasste.

Möglich wurde dies überhaupt erst, da ein Zeuge und dessen Sohn den Wagen noch am Ort des Überfalls deutlich erkannt hatten – und das kurz vor der Tat. Bei der Festnahme, bei der belastendes Material mit klaren DNA-Spuren gefunden wurde, soll nur Dratamia De A. als Beifahrer mit an Bord gewesen sein. Charly T. soll sich zu dem Zeitpunkt schon abgesetzt haben.

Der öffentliche Ankläger sprach am Montag davon, dass es sich hierbei um einen bestens geplanten Fall eines nächtlichen Überfalls mit vorgehaltener Waffe und eines nächtlichen Diebstahls handelte. Er forderte jeweils fünf Jahre Haft für die drei Angeklagten. Das Urteil wird am 6. Dezember gesprochen.