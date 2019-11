Der allgemeine Bebauungsplan (PAG) wurde am Mittwoch zum zweiten Mal von den Gemeinderäten in Differdingen auf den Instanzenweg geschickt. Zudem wurde der Ausbau und die Renovierung des Schulkomplexes „Um Bock“ einstimmig angenommen.

Die Nachfolge des ehemaligen Bürgermeisters Roberto Traversini („déi gréng“) im Gemeindesyndikat Pro-Sud wird François Schwachtgen („déi gréng“) antreten, das wurde am Mittwoch im Gemeinderat beschlossen. Nachdem Christiane Brassel-Rausch („déi gréng“) ihren Ratssessel aufgegeben hatte, um als erste Frau die Geschicke von Differdingen zu leiten, rückte nun Nicole Wohl in den Gemeinderat nach. Die 59-jährige Allgemeinmedizinerin engagiert sich seit 2016 bei den Grünen.

Um Verzögerungen beim allgemeinen Bebauungsplan (PAG) entgegenzuwirken, wurde die erste Abstimmung des PAG allerdings annulliert. Traversini hatte damals an der Abstimmung teilgenommen, obwohl es um eine Parzelle ging, die dem damaligen Bürgermeister gehörte. Rein rechtlich gesehen hatte Traversini in diesem Fall sich nichts zuschulden kommen lassen. Insgesamt 60 Beschwerden hatte die Gemeinde gegen den PAG erhalten. 20 wurden bei der zweiten Abstimmung bereits berücksichtigt und im Sinne der Kläger verbessert. Gérard Hartung (CSV) wies jedoch darauf hin, dass alle Beschwerden noch einmal bei der Gemeinde eingereicht werden müssen. Auch der zweite PAG wurde mehrheitlich angenommen und auf den Instanzenweg geschickt. Wie schon beim ersten Mal stimmten die beiden DP-Vertreter dagegen und Gary Diderich („déi Lénk“) enthielt sich.

Moderne Schule

Mehr als 50 Jahre hat der Schulkomplex „Um Bock“ in Oberkorn auf dem Buckel. Höchste Zeit also, um die Räumlichkeiten auf den neusten Stand der Technik zu bringen. Die Renovierungsarbeiten sollen rund 40 Millionen Euro kosten. Der luxemburgische Staat wird rund 11,3 Millionen Euro übernehmen. Der Umbau der Schule und der „Maison relais“ wird knapp 20 Millionen Euro kosten. Maximal 440 Schüler werden dort die Schulbank drücken, aufgeteilt auf 22 Klassensäle. Auch die angrenzende Sporthalle wird modernisiert und vergrößert. Bis zu 500 Menschen kann bei Veranstaltungen Zutritt gewährt werden. Die Bauarbeiten sollen Ende 2020 beginnen und bis Juni 2023 andauern. Während dieser Zeit werden die Schüler provisorisch in Containern unterrichtet. Die Gemeinde Differdingen hat beschlossen, die Container aus Kostengründen zu kaufen und nicht zu mieten. 4,9 Millionen Euro wird diese Investition kosten. Die Container könnten zu einem späteren Zeitpunkt bei der Renovierung der Mädchenschule in Niederkorn erneut genutzt werden.

Sorgen machten sich einige Räte vor allem um die Parkplatzsituation rund um die Schule in Oberkorn. „Wenn das Parkplatzproblem nicht behoben wird, dann kann es sein, dass wir gute Lehrkräfte an benachbarte Gemeinden verlieren, weil dem Lehrpersonal dort ein Parkplatz zur Verfügung gestellt wird“, warnte François Meisch (DP). Die Mehrheit war jedoch nicht dieser Meinung und verwies auf das Parkhaus, das nur wenige Gehminuten von der Schule entfernt liegt. Der Vertreter der kommunistischen Partei, Ali Ruckert, bemängelte, dass trotz der Größenordnung des neuen Komplexes nicht vorgesehen sei, einen Pförtner dort wohnen zu lassen.