Am Montagabend war im Düdelinger Rathaus eine Informationsversammlung über die Zukunft des CHEM. Es ging es um das neue Südspidol am Kreisverkehr Raemerich, das 2025 seine Pforten öffnen dürfte – und um die drei verbleibenden Standorte in Esch, Niederkorn und Düdelingen.

Von Frank Barone

“Kurze Wege für Patienten und Personal waren uns in der partizipativen Planung sehr wichtig”, so CHEM-Generaldirektor Hansjörg Reimer. So werden die Gebäude des zukünftigen Krankenhauses in einem Dreieck gebaut um die Wege zu verkürzen. Human, patientennah und finanzierbar waren Schlagwörter die bei der Informationsveranstaltung im Düdelinger Rathaus immer wieder fielen. 540 Millionen Euro soll das neue Krankenhaus kosten.

Am meisten waren die Bürger daran interessiert, was am Standort Düdelingen nach der Fertigstellung der neuen Klinik passieren wird. Die Verantwortlichen konnten dafür neue Ideen präsentieren. So soll in Düdelingen ein Pflegeheim für Alzheimerpatienten entstehen. Die Einrichtung soll über 100 Betten verfügen und eine 24-Stunden-Betreuung ermöglichen.

Poliklinik bleibt bestehen

Das Projekt soll gemeinsam mit der ALA (Association Luxembourg Alzheimer Asbl) verwirklich werden, die in Düdelingen bereits eine Tagesklinik für Demenzkranke betreibt. Die “Polyclinique” mit Rund 8000 Eingriffen pro Jahr soll ebenfalls weiter bestehen bleiben. Dies würde dann den ALA-Patienten lange Wege ersparen, da die Ärzte vor Ort wären.

Das Projekt muss jedoch noch in einer Arbeitsgruppe in den nächsten Wochen und Monaten definitiv ausgearbeitet werden. Eine Umsetzung wird frühestens 2025 beginnen.