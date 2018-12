Großeinsatz für die Police Grand-Ducale: Nachdem Polizisten am Donnerstagabend gegen 20 Uhr drei Einbrecher in Bonneweg auf frischer Tat ertappten, entspannte sich eine Verfolgungsjagd durch die halbe Stadt. Das berichtet die Polizei.

Die Einbrecher flohen vor den Beamten mit einer schwarzen Mercedes E-Klasse mit belgischen Nummernschildern von der Rue Tony Dutreux in Richtung Rue d’Itzig. Dort verloren die Polizisten den Wagen offenbar aus den Augen. Die Besatzung eines anderen Streifenwagens entdeckte den Fluchtwagen jedoch beim Kreisel Irrgarten. Als die Beamten ihn stoppen wollten, gaben die Einbrecher Vollgas.

Erst nach Arlon, dann nach Trier

Sie fuhren auf die A1 in Richtung Arlon auf und anschließend mit “sehr hoher Geschwindigkeit und teils gefährlichen Fahrmanöver” bis zur Ausfahrt Bartringen. Dort Fuhren die Flüchtigen von der Autobahn ab – nur um auf der anderen Seite wieder aufzufahren. In der Auffahrt streiften sie einen unbeteiligten Wagen.

Die Flucht ging weiter, diesmal in Richtung Trier. In der Ausfahrt Kirchberg verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über den Mercedes. Er knallte gegen ein anderes Auto und blieb an der Seite der Autobahn liegen. Die drei Einbrecher sprangen aus dem Wagen und rannten in ein Waldstück.

Glücklicherweise saß in einem der Streifenwagen, die den Fluchtwagen verfolgt haben, ein Hundeführer samt seinem Spurensuchhund. Dieser nahm die Fährte auf auf. Der Hund schlug sofort an und die Spur der Täter konnte aufgenommen werden. Nach zwei Kilometern konnte einer der Tatverdächtigen Polizeibeamten gestellt werden.

Die Suche nach den zwei weiteren Flüchtigen wurde im Laufe der Nacht abgebrochen. Beim dem gecrashten Fluchtwagen fanden die Beamten Diebesgut.