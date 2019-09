Mehrere Personen gerieten am Montag (2.9.) in Düdelingen aneinander. Um 17.00 Uhr hatten sich in der rue Gaffelt zwei Fraktionen gebildet. Zeugen riefen die Polizei, die die Streithähne daraufhin wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbrachte.

Einer der Beteiligten meinte es besonders gut: Er hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Beamten von der Gruppe entfernt, kehrte jedoch wieder zurück. Der Mann saß am Steuer seines Lieferwagens, doch so ganz im Griff hatte er die Situation nicht. Als er ausstieg, torkelte er und musste sich gegen das Fahrzeug lehnen. Die Polizisten bemerkten außerdem einen starken Alkoholgeruch. Und siehe da: Das Ergebnis des Alkoholtests war positiv. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und erhielt ein provisorisches Fahrverbot.

Aggressiver Beifahrer verprügelt betrunkenen Fahrer

Noch heftiger ging es um 3.30 Uhr nachts im Norden des Landes zu. Ein Verkehrsteilnehmer auf der N27 in der Nähe von Michelau in der Gemeinde Burscheid hatte ein Straßenschild und einen Wegmarker aus Stein umgefahren sowie eine Mauer beschädigt. Fahrer und Beifahrer erlitten leichte Verletzungen – doch bei der Person am Steuer stellte die eingetroffene Polizeistreife noch weitere Verletzungen fest, die offensichtlich nicht vom Unfall stammten.

Die Beamten gingen der Sache auf den Grund und fanden Folgendes heraus: Der Fahrer hatte zu viel getrunken, doch das Auto gehörte nicht ihm, sondern dem Beifahrer, der ihn daraufhin verprügelt hatte. Dieser war jedoch völlig außer sich. Personen, die sich in einem Fahrzeug befanden, das hinter dem Unfallwagen stand, versuchten den Schläger zu beruhigen, doch der ging ebenfalls auf sie los. Dabei schlug er eine Frau ins Gesicht und verletzte sie an der Hand.

Das Ergebnis: ein provisorisches Fahrverbot für den Unfallverursacher, ein eingezogener Führerschein und eine Strafanzeige für den gewalttätigen Beifahrer.