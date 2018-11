Seit der Polizeireform dürfen Polizisten im Ausland wohnen. Vorher war dies nicht möglich. Ihre Waffen und ihre Dienstwagen müssen allerdings in Luxemburg bleiben.

Von Lisa Rock

Hahn möchte gerne wissen, ob die Abschaffung des Perimeters, in dem sich der Wohnort und die Arbeitsstelle der Bediensteten sonst immer befinden mussten, Auswirkungen auf deren Leistung hat. Vor allem bei denjenigen, die Bereitschaftsdienst ausführen und ihr Dienstfahrzeug und ihre Dienstwaffe mit nach Hause nehmen. Darüber hinaus möchte Hahn in Erfahrung bringen, ob eine solche Praktik ein grenzüberschreitendes Abkommen mit den Nachbarländern benötigt.

Die Antwort des Polizeiministers Etienne Schneider (LSAP) ist knapp, aber informationsreich. Infolge des Gesetzes vom 18. Juli, das kürzlich in Kraft getreten ist, können die Polizeibeamten sich künftig frei dazu entscheiden, ihren Wohnsitz über die Grenzen des Landes hinaus anzusiedeln. Jedoch nur unter der Bedingung, dass die Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz sich nicht negativ auf das Ausfüllen ihres Amtes auswirkt.

Theoretisch können in einigen Fällen Dienstfahrzeug und Dienstwaffe mit nach Hause genommen werden, insbesondere bei Bediensteten im Bereitschaftsdienst. Jedoch müssen diese gemäß der spezifischen Sicherheitsvorschriften gelagert werden. Die Beamten, die im Ausland leben, müssen sich an die Sicherheitsregeln des Landes halten, in dem sie wohnhaft sind, erklärt Schneider. Aktuell sei es deshalb keinem Polizisten erlaubt, seine Dienstausrüstung und seinen Dienstwagen mit an seinen Wohnort im Ausland zu nehmen. Die Frage, ob grenzübergreifende Abkommen benötigt und eingesetzt werden, verneint der Minister.