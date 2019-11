Seitdem am letzten Donnerstag eine bereits verweste Leiche in einem Mehrfamilienhaus in Esch gefunden wurde, verzweifeln die Bewohner am Gestank. Wie es heißt, hat die Polizei die betroffene Wohnung versiegelt. Gelüftet und desinfiziert werden darf demnach bis jetzt nicht.

Früher Montagabend dieser Woche in Esch. Ein kalter Wind peitscht den Regen gegen die dunkle Fassade des Appartementhauses in der Louis-Pasteur-Straße. Frau R. öffnet die Tür. Ihre Wohnung liegt im vierten Stock. Der Weg zu ihr, durchs Treppenhaus, wird begleitet von einem ekligen Geruch – faul, allgegenwärtig, merkwürdig. Es ist dieser stinkende Geruch, der Frau R. und die anderen Bewohner im Haus verzweifeln lässt.

Tot in der Badewanne

Am vergangenen Donnerstag hat man in einem Appartement im zweiten Stock eine Leiche gefunden. Es handelt sich um den Mieter der Wohnung, sagt Frau R., einen um die 40 Jahre alten Portugiesen, der alleine lebte. Ihren Informationen nach hat er in der Badewanne gelegen, seit mehreren Tagen bereits – tot. Der Gestank, der letzte Woche dazu führte, dass die Leiche gefunden und abtransportiert werden konnte, durchdringt seitdem alles, sagt Frau R. Auch in ihrer Wohnung ist der Geruch wahrnehmbar. An den Kleidern und Handtüchern. Lüften kann sie bei der aktuellen Wetterlage auch nicht richtig. Den kleinen Schlitz zwischen Tür und Boden hat sie in ihrer Hilflosigkeit mit Isolierband zugeklebt. Helfen tut’s nicht. Eine andere Bewohnerin trägt eine Atemschutzmaske.

Wohnung versiegelt

Verzweifelt seien die Bewohner auch, weil sich niemand zuständig zeige, sagt Frau R. Der für die Hausverwaltung zuständigen Immobilienagentur sind die Hände gebunden. Auf Nachfrage hin heißt es, dass man sich des Problems voll bewusst sei und dass man wohl eine Firma damit beauftragen könne, im Treppenhaus für „bessere Luft“ zu sorgen. Solange aber die Geruchsquelle selbst, also in der Wohnung im zweiten Stock, nicht beseitigt wird, sei das keine wirkliche Lösung.

Der Einzige, der im Appartement für „normale“ Zustände sorgen könnte, ist der Besitzer. Der wurde auch bereits von der Hausverwaltung kontaktiert. Aber auch er kann oder darf nichts unternehmen. Er hat nämlich keinen Zugang, weil die Tür im Auftrag der Staatsanwaltschaft versiegelt ist. Das liegt vermutlich daran, dass die genaue Todesursache des Mannes bislang nicht geklärt ist und ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden kann. Den Bewohnern des Hauses ist damit allerdings wenig geholfen.

Zu ihrer Beruhigung beitragen kann aber vielleicht die Aussage eines Mediziners, nämlich, dass der Gestank keinerlei Gefahr für die Gesundheit darstellt, es stinke „nur“ unangenehm. Im Interesse der betroffenen Menschen hoffentlich nicht mehr allzu lange!