Angesichts des Kälteeinbruchs in Teilen der USA und Kanadas hat sich US-Präsident Donald Trump über die Erderwärmung lustig gemacht. “Im Osten könnte es der kälteste jemals registrierte Silvesterabend werden”, twitterte Trump am Donnerstag. “Vielleicht könnten wir ein bisschen von dieser guten alten Erderwärmung gebrauchen, für die unser Land, aber nicht andere Länder, Billionen an Dollar zahlen sollte, um sich davor zu schützen. Zieht Euch warm an.” Trumps Äußerungen lösten Empörung aus. Im Norden und Nordosten der USA sowie in weiten Teilen Kanadas herrschen derzeit arktische Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius. Der Nationale Wetterdienst der USA warnte vor “gefährlich kalten Temperaturen und Winden”. Trump hat den Klimawandel in der Vergangenheit als Erfindung der Chinesen bezeichnet, die das Ziel verfolgten, den USA zu schaden.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. Dezember 2017

Im Juni kündigte er den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen an. Die Staatengemeinschaft hatte sich 2015 in Paris darauf verständigt, die Erderwärmung nach Möglichkeit auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Trumps Regierung strich den Klimawandel von der Liste der Bedrohungen für die nationale Sicherheit. Trumps Äußerungen vom Donnerstag lösten empörte Reaktionen aus. “Wetter ist nicht dasselbe wie Klima”, twitterte die demokratische US-Abgeordnete Pramila Jayapal. “Der Präsident sollte in der Lage sein, das zu verstehen. Es ist nicht so schwierig.”

Es gibt Hunger – trotz Big Mac

Sie verwies zudem darauf, dass es 2017 in den USA “ungefähr drei Hitzerekorde pro Kälterekord” gegeben habe. “Glauben Sie es oder nicht, der globale Klimawandel ist sehr real, auch wenn es jetzt gerade kalt außerhalb des Trump Towers ist”, schrieb der Chef der Akademie der Wissenschaften in Kalifornien, Jon Foley, auf Twitter. “So wie es immer noch Hunger auf der Welt gibt, auch wenn Sie gerade einen Big Mac gegessen haben.”

Die Wetterredaktion der Zeitung “Washington Post” hatte bereits am Mittwoch davor gewarnt, den derzeitigen Kälteeinbruch dazu zu nutzen, die Erderwärmung in Frage zu stellen. “Bitte beachten, dass der Rest der Welt viel wärmer als normal sein wird, für den Fall dass jemand behauptet, die Kälte in den USA entlarve die Erderwärmung”, twitterten die Reporter, die bereits davon ausgingen, dass eine solche Behauptung “auf unverantwortliche Weise” erhoben würde. Der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) zufolge wird 2017 das wärmste jemals registrierte Jahr weltweit werden. Der Kälteeinbruch in Nordamerika markiert den Abschluss eines Jahres, das von zerstörerischen Hurrikans, Hitzewellen, Überschwemmungen und Waldbränden in den verschiedensten Weltregionen geprägt war.