Die Grünen, die am Dienstagabend – fünf Wochen nach dem tragischen Herzinfarkt von Vize-Premier und Justizminister Felix Braz – zu einer Sitzung der Exekutive zusammenkamen haben beschlossen, ihrem Spitzenpolitiker, der sich auf einem langsamen Weg der Besserung befindet, die nötige Zeit zur Gesundung zu lassen, so die beiden Präsidenten der Partei, Djuna Bernard und Christian Kmiotek, während einer Pressekonferenz.

Während eines Kongresses der Partei am kommenden Donnerstag soll die Basis über einen Vorschlag abstimmen, der am Dienstagabend formuliert werden soll. Über das Profil der Person, die die für Braz nachrücken soll, wollten die beiden sich noch nicht äußern. Bis dahin ist allerdings schon klar, dass es zu leichten Verschiebungen der Ressorts kommen wird.

Verjüngung der Partei

François Bausch wird Vizepremier in der Regierung und seine bisherigen Bereiche Mobilität, Öffentliche Arbeiten, Verteidigung und Innere Sicherheit behalten. Er soll aber im Ressort Innere Sicherheit durch den nachrückenden Politiker unterstützt werden. Carole Dieschbourg und Claude Turmes behalten ihre Ressorts, Sam Tanson wird das Verteidigungs- und das Justizministerium übernehmen. Der oder die „Neue“ wird das Ressort Wohnungsbau übernehmen – und delegierter Minister für die Bereiche Armee und Innere Sicherheit werden.

Dass Roberto Traversini, der zurückgetretene Bürgermeister von Differdingen, gegen den eine Untersuchung der Staatsanwalt schafft läuft, ein Amt in der Staatsregierung übernimmt, finden die beiden Grünen-Sprecher „schwer vorstellbar“. Die Grünen, so Kmiotek, seien in einer schwierigen Lage. Nachdem Braz ausgefallen und Traversini, der Zweitgewählte im Südbezirk, angeschlagen sei, biete die Krise aber auch Chancen, die ohnehin begonnene Verjüngung der Partei nun früher und schneller umzusetzen.