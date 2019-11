Zwischen Februar und Anfang November wurde 430 Patienten medizinisches Cannabis verschrieben – und zwar in einer Menge von insgesamt 37,3 Kilogramm, das teilte das Gesundheitsministerium dem Tageblatt auf Nachfrage mit. All diese Patienten erhielten ein Rezept über die Dauer von mindestens zwei Monaten. Das Gesundheitsministerium widersprach zudem den Behauptungen, dass sich einige Patienten aufgrund der ungewollten Engpässe ihr medizinisches CBD-Gras in einem der mehr als 30 Hanfläden in Luxemburg besorgen mussten. CBD-Gras kann schon länger ohne Rezept in Hanfläden erworben werden. Cannabis, das im Handel legal erhältlich ist, hat meist einen CBD-Gehalt von 2 bis 9 Prozent und einen Rest-THC-Gehalt von maximal 0,3 Prozent.

Erst vergangenen März hatte der Staat 20 Kilogramm medizinisches Cannabis im Wert von 50.000 Euro bei kanadischen Händlern erstanden. Auch die neuen Cannabis-Reserven wurden in Kanada angebaut. Das allerdings von einer Firma mit Sitz in Deutschland.

Wohnsitz in Luxemburg

Aus logistischen Gründen werden zurzeit nur Cannabis-Blüten verkauft. Die Blüten können mit einem Vaporizer geraucht werden oder ins Essen gemischt werden. Vorzugsweise werden die Blüten im Tee verkocht. Seine medizinische Wirkung entfaltet der Hanf größtenteils durch Cannabidiol – auch als CBD bekannt. CBD gilt als nicht-psychoaktives Cannabinoid, das heißt, es löst keine Wirkung auf das zentrale Nervensystem aus und die Wahrnehmung wird nicht verändert. Bei verschiedenen Krankheiten wird auch medizinisches Cannabis mit Tetrahydrocannabinol (THC) verschrieben. THC sorgt für den Rausch, kann aber auch Schmerzen lindern und entzündungshemmend wirken.

Patienten, die mit medizinischem Cannabis behandelt werden, müssen ihren Wohnsitz in Luxemburg haben, bei einer Krankenkasse aus Luxemburg versichert sein und die luxemburgische Nationalität besitzen. Sie müssen sich an einen der rund 250 Ärzte wenden, die mittlerweile an der obligatorischen Weiterbildung des Gesundheitsministeriums teilgenommen haben. Die vollständige Liste mit allen Ärzten darf aus verschiedenen juristischen Gründen nicht auf der Homepage santé.lu veröffentlicht werden. Behandelnde Ärzte können ihre Patienten an Ärzte mit abgeschlossener Fortbildung weiterleiten, indem sie eine Mail an das Gesundheitsministerium schicken.

Schwer kranke Patienten

Medizinisches Cannabis kann als Appetitanreger oder auch gegen Übelkeit genutzt werden. Bei Krebspatienten kann es indes die Nebenwirkungen der Chemotherapien lindern und hilft auch bei Multipler Sklerose oder chronischen Schmerzen. Medizinisches Cannabis kann hier zwar keine vollständige Genesung herbeiführen, die Schmerzen der Patienten werden aber durch die Nutzung maßgeblich gelindert.

Da Marihuana auch negative Wirkungen bei Kindern und Jugendlichen hervorrufen kann, muss der Patient mindestens 25 Jahre alt sein. Drogensüchtigen und Patienten mit Herzproblemen wird der Zugang zu medizinischem Cannabis ebenfalls verwehrt. Das Gleiche gilt für Berufsfahrer.

Herausgegeben wird das medizinische Cannabis in einer der fünf Krankenhausapotheken. Spätestens 21 Tage nachdem das Hanfprodukt verschrieben wurde, verfällt das Rezept. Während der Pilotphase kommt das Gesundheitsministerium für alle anfallenden Kosten auf. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten der Arztrechnung.