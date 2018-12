Der Aufbau der neuen Regierung wird in allen drei Koalitionsparteien Folgen auf Gemeindeebene haben. Der Mondorfer Bürgermeister Lex Delles (DP) sowie die Gemeinderätinnen Sam Tanson („déi gréng“) aus der Hauptstadt und Taina Bofferding (LSAP) aus Esch/Alzette sollen am Mittwoch als Minister vereidigt werden und müssen demnach in den jeweiligen Kommunen ersetzt werden.

Von Melody Hansen und Luc Laboulle

Die größte Veränderung kommt nach der Regierungsbildung auf die Gemeinde Mondorf zu. Nachdem der bisherige Bürgermeister der Thermalstadt, Lex Delles, seinen neuen Posten als Tourismusminister antritt, muss das Amt des Gemeindeoberhauptes neu besetzt werden. Nachrücken wird voraussichtlich der Zweitgewählte der Kommunalwahlen 2017, der bisherige DP-Schöffe Steve Reckel (42). Neuer Erster Schöffe könnte demnach der jüngste der Mondorfer Gemeinderäte, der 26-jährige Claude Schommer (DP), werden. Steve Schleck („déi gréng“) bleibt Zweiter Schöffe.

In Esch/Alzette wird die LSAP durch den Weggang von Taina Bofferding geschwächt. Die 36-Jährige, die am Montag wahrscheinlich an ihrer vorerst letzten Gemeinderatssitzung teilnimmt und voraussichtlich Innenministerin in der neuen Regierung wird, war nach den Verlusten der LSAP bei den Gemeindewahlen zum Sinnbild der Erneuerung für die Escher Sektion geworden.

Schwächung der Escher LSAP

Bei der Generalversammlung Ende März dieses Jahres war sie zur Präsidentin der Escher Sozialisten gewählt worden und sollte Vera Spautz mittelfristig als Fraktionssprecherin im Gemeinderat ablösen. Für Taina Bofferding wird voraussichtlich der 35-jährige Jeff Dax in den Gemeinderat nachrücken. Dax, der bereit wäre, das Amt anzunehmen, war bis März Vizepräsident der Escher Sektion, trat seinen Posten dann aber an den fast gleichaltrigen Stéphane Biwer ab, der 2017 nur zwei Plätze hinter Dax landete.

In der Hauptstadt wird voraussichtlich Catia Fernandes die neue Kulturministerin Sam Tanson („déi gréng“) im Stadtrat ersetzen, für die es am Montag wohl ebenfalls die vorerst letzte Kommunalratssitzung sein wird. Die 29-jährige Fernandes ist Co-Sprecherin der „jonk gréng“ und Koordinatorin der „Charte de la diversité Lëtzebuerg“. Alle Entscheidungen müssen am morgigen Dienstag noch von den jeweiligen Parteigremien abgesegnet werden.