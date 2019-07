Luxemburg hatte diese Woche wieder mit einer Hitzewelle zu kämpfen. Bei Temperaturen über 40 Grad war es tagesüber draußen in der Sonne kaum auszuhalten. Dieses Wochenende sieht es allerdings wieder ganz anders aus.

Während die Temperaturen wieder auf angenehmere Grade zwischen 20 und 25 sinken, drohen heftige Gewitter über der ganzen Großregion niederzugehen. Meteolux hat deswegen für das ganze Land am Samstag die Warnstufe Geld ausgerufen. In Trier hat sich der Veranstalter der Open-air Konzerte von Katie Melua und Der Herr der Ringe im Amphitheater dafür entschieden, den Veranstaltungsort zu wechseln. Das Katie Melua Konzert an diesem Samstag fänkt eine halbe Stunde später als geplant (nun: 20:30 Uhr) in der Arena Trier statt, und auch das Herr der Ringe Konzert am Sonntag ist dorthin verlegt worden, um die Zuschauer vor Gewitter, Starkregel, Hagel und Sturmböhen zu schützen.