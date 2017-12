Der Luxemburger Wetterdienst Meteolux hat für Samstag gelben Alarm ausgerufen. Grund sind starke Winde, die von 14 bis 20 Uhr über das Land wehen. “Es sind Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h möglich”, erklären die Wetterfrösche vom Findel.

Immerhin: Die Temperaturen sind etwas freundlicher. Das Thermometer zeigt am Samstag bis zu zwölf Grad an. An Silvester wird es etwas kälter. Drei bis acht Grad sagen die Meteorologen dann für das Großherzogtum voraus. Feuerwerksfreunde sollten sich aber einen Schirm einpacken – bis zu 15 Liter Regen pro Quadratmeter sollen am Sonntag vom Himmel fallen.

Anzeige

Auch für den Anfang der kommenden Woche zeigt sich das Wetter durchwachsen. Am Montag regnet es etwas weniger, die Temperaturen reichen von drei bis acht Grad. Am Dienstag und am Mittwoch zeigt das Thermometer ähnliche Zahlen an. Auch dann soll es etwas regnen.