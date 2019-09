Der Kahlschlag gegenüber der Burg von Burscheid soll wieder aufgeforstet werden – möglicherweise sogar auf dem hohen „Natura 2000“ Standard. Der Schöffe Romain Pierrard hat im Gemeinderat von Erpeldingen an der Sauer jedenfalls kräftig die Werbetrommel für diese Option gerührt.



Von Olivier Halmes

Der Aufschrei war groß: Im August 2018 ließ ein Privatbesitzer gegenüber der Burg von Burscheid auf einen Schlag 35 Hektar Nadelwald abernten. Jetzt soll das Gebiet, das inzwischen der Gemeinde gehört, wieder aufgeforstet werden – möglicherweise sogar auf dem hohem „Natura 2000“-Standard (siehe Extra). Ob man den tatsächlich anstrebe, steht allerdings noch nicht fest. Das hat der Schöffe Romain Pierrard bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von Erpeldingen am Montag, 23.9., klargestellt.

Eine Arbeitssitzung mit dem zuständigen Ministerium und der Verwaltung soll dem Gemeinderat bei der Entscheidungsfindung helfen. Zudem werde eine Studie in Auftrag gegeben, wie die Aufforstung des geschundenen Areals vor sich gehen soll und welche Bäume dort gepflanzt werden könnten. Erst danach sollen die Ratsmitglieder sich zur Sache entscheiden.

Aufgeforstet werde aber in jeden Fall – und zwar über mehrere Jahre verteilt. So solle verhindert werden, dass frisch gepflanzte Bäume im Falle eines übermäßig trockenen Sommers alle gleichzeitig eingehen.

Finanziell wäre die Aufforstung auf Natura-2000-Niveau für Erpeldingen an der Sauer durchaus sinnvoll, erläuterte Schöffe Pierrard weiter: Schließlich würden dann bis zu 75 Prozent des Ankaufspreises von staatlicher Seite zurückerstattet. Im Gegenzug müssten zwar auch mehr Auflagen erfüllt werden als bei anderen Varianten. Der Mehraufwand fiele jedoch nur gering aus, da

die Gemeindeforste sowieso zertifiziert seien und der neuen Waldgesetzgebung unterlägen, so Pierrard.

EXTRA: Statistik

In Luxemburg sind etwa 41.500 Hektar der Landesfläche von 258.640 Hektar entsprechend eingestuft. 28.600 Hektar der Natura-2000-Flächen sind Wald – von dem es insgesamt rund 85.000 Hektar in Luxemburg gibt. Etwa 45 Prozent des Waldbestandes sind in öffentlicher Hand.